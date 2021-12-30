傳貼圖做公益！護理師弟手繪line貼圖　銅板價滿滿療癒

▲▼花蓮門諾醫院首度發表LINE貼圖，一上架就獲得院內同仁及民眾的熱烈響應。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「傳貼圖，挺東護！」再過幾天就要迎接2022年的到來，門諾醫院首度將代表愛與和平的和平鴿LOGO搭配Q版的醫護造型及有趣的日常用語製成LINE貼圖，一上架就獲得院內同仁及民眾的熱烈響應。門諾醫院院長吳鏘亮表示，貼圖的販售所得都將全數用於東部護理人員培育計畫，希望大家能夠一起響應，傳貼圖做公益！



「YES！鴿遵命」、「姐在忙」、「祝您平安」可愛有趣的造型貼圖讓醫護人員頻頻點頭表示，好貼切！除了日常用語，節慶祝賀、心情傳遞的貼圖也獲得民眾喜愛，趕在2021年進入倒數的最後時刻，門諾醫院首度發表公益貼圖，除了呼籲社會大眾持續關注東部護理人力招募的困難，更期盼透過公益貼圖的購買，將小小的善舉匯集成大大的心意，幫助更多對護理有興趣的在地學子投入白衣天使的行列。





「培育」是一條漫長的路，門諾醫院自2016年推動東部護理人員培育計畫，除了與馬偕醫護專校的攜手合作，對於就讀其他大專院校護理系的在地子弟也提供獎助金，讓他們有機會奉獻所學。門諾醫院表示，這項計畫推動至今，已有超過25名的學子畢業返鄉服務，除了稍稍緩解緊繃的護理人力，也讓這群學子有機會貢獻所學，為為家鄉需要照顧的人，盡一己之力。



值得一提的還有，這份公益貼圖的原創主要來自院內一位護理師的弟弟，因為看到姐姐日常工作的辛苦與感動，他主動協助繪製貼圖，除了將原本醫院的和平鴿LOGO融入其中，也透過活潑的Q版醫護造型，讓收到貼圖的民眾能夠獲得滿滿的療癒。

▲將醫院的和平鴿LOGO融入其中，也透過活潑的Q版醫護造型，收到貼圖能夠獲得滿滿的療癒。



門諾醫院表示，東部護理人員培育計畫每年需投入的經費約1400萬元，除了與台北馬偕醫護專校的建教合作，獨立招收在地學子，也透過計畫專案的補助，鼓勵就讀其他大專院校護理系的學子，畢業取得證照後回到花蓮服務，充實護理人力，讓患者能夠獲得更好的照顧品質。

首波的LINE貼圖以愛與和平為主，明年將會持續推出醫病關懷、衛教等系列，期盼社會大眾能夠持續響應，只要點點手指頭，用銅板價就可以為東部護理人員的培育盡一份心意。

