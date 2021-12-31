確保市民跨年安全無虞　桃園上千警力加強維安勤務

▲為確保逾200萬桃園市民跨年夜平安度過連假，桃市警局長陳國進31日到平鎮警分局，還在值班台上簽名落實實名制。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

31日是2021年最後一天，桃園市警察局局長陳國進趕往平鎮警分局慰勉第一線警察同仁，除致贈慰問獎勵金外，感謝同仁為轄區治安、交通辛勞一年來的奉獻與付出；陳國進表示，今天是跨年夜，為確保逾200萬市民度過跨年夜，已要求各單位加強夜間巡守勤務，務必確保市民安全無虞，平安度過跨年連假。

▲為確保市民跨年夜平安度過連假，桃市警局長陳國進31日頒贈獎勵金給平鎮警分局第一線員警。（圖／記者沈繼昌翻攝）

陳國進今天一早趕抵平鎮警分局，頒贈獎勵金給第一線執勤員警，陳國進指出，今天是2021年最後一天也是跨年夜，每位市民都有安排聚會或其他活動慶祝，為確保每位市民平安，特別要求所屬各單位加強夜間巡守，針對轄區內容易滋事或有治安顧慮聚集場所進行維安勤務，務必要確保市民安全，不容許有人藉故滋事、影響治安，讓桃園市民度過歡樂跨年夜。

平鎮警分局分局長黃富村說，為維護轄內治安平穩，特別針對轄區內酒店、c俱樂部獲Pub等有飲洒唱歌場所規劃擴大臨檢勤務，並在轄區各重要路口編排取締酒駕勤務，藉由強力執法作為，嚇阻犯罪情事發生，維護市民朋友安全。

▲為確保逾200萬桃園市民跨年夜平安度過連假，桃市警局長陳國進到平鎮警分局與員警合影打氣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

陳國進強調，另外針對元旦連假，預估各地將湧現出遊人潮，已指示各單位交通疏導重點規劃在高鐵桃園站、台鐵各站、公路車站、高速公路與快速公路等交通要道周邊道路，結合民力加強交通疏導，各分局應即時掌握交通狀況，如發現交通堵塞，立即通報處置，以紓解旅遊與返鄉人潮與車流。

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