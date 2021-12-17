護理師「掐嘴硬灌奶」嬰脹紅慘哭　被爆不只1人！月子中心急回應

▲護理師強餵奶。（圖／翻攝自爆料公社，下同）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前氣憤爆料，君玥產後護理之家的護理師，竟狠掐嬰兒嘴巴強灌奶，就連孩子放聲大哭，仍不為所動，影片曝光後引爆輿論撻伐。對此，護理之家也做出回應，表示已進行徹查，並解雇該員。

網友15日在爆料公社PO出影片，砲轟「君玥產後護理之家虐童強硬灌奶！」從畫面中可見，護理師一手拿著奶瓶，另一手用力掐著嬰兒的下巴，儘管孩子臉部脹紅、不斷哭鬧，她仍繼續餵奶。

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惡劣行徑被廣大網友洗版罵爆，「過份！真的會嗆死，把她揪出來，不能再做這種工作」、「好壞喔～看了心疼」、「應該一輩子都不能做這個吧！要不然去其他地方，也可能發生同樣的事情」、「乾，媽的妳會下地獄」、「肉搜出來啦，這是什麼垃圾人」、「請問這樣射奶到底要幹嘛？很好玩嗎」、「太扯了吧」。

另外，除了有知情人再爆，不只這個護理師有此行為，PO文者也私訊要求給說法，對此君玥產後護理之家回應，本機構對於此事件深感抱歉，也同時感到震驚，以針對影片內容進行徹查，已確認為個人行為並解雇該員，目前已緊急增設監視器，讓媽咪們可以透過電視及手機APP，觀看不同角度的嬰兒室，也會加強內部教育訓練。

▼護理之家發稍早聲明回應。（圖／翻攝自臉書／君玥產後護理之家）