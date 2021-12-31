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安心陪放心生　友善育兒政策上路

▲台南市勞工局長王鑫基指出，《性別工作平等法》修法，送給勞工三大禮包。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市勞工局指出，《性別工作平等法》修法，送給勞工三大禮包。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

《性別工作平等法》部分條文修正草案自2021年7月1日行政院宣布以來各界無不殷切期盼，終於在2021年12月28日經立法院三讀通過相關修正條文，市長黃偉哲特別提醒攸關全國百萬勞工的法案即將正式實施，不僅擴大照顧女性受僱者的勞動待遇，更同時保障配偶的親職參與權利，打造更友善的生養環境。

根據內政部人口最新統計資料顯示，2020年新生兒數量為16萬5249人，而2021年至11月止新生兒數量僅13萬9693人，使得台灣人口正式進入負成長時代。同時影響生育因素眾多，其中一部分是職場工作與現實家庭的生、育、養方面有所衝突，因此各界無不寄望修正性別工作平等法及相關配套法規，減輕新手夫妻及爸媽的負擔。

台南市勞工局長王鑫基指出，本次修法共三大部分，可說送給勞工三大禮包。首先配合預防保健產檢次數增加為14次，將產檢假日數由5日增加為7日，且將現行「陪產假」修正為「陪產檢及陪產假」，並由原給予5日增加為7日。產檢假、陪產檢及陪產假期間，薪資照給，超過5天假部分，雇主亦得向勞保局申請補助，讓雙親都可以放心生、放心請假，共同參與孩子成長過程！

其次，增訂受僱於僱用未滿30人雇主之受僱者，經與雇主協商合意，亦得適用減少工作時間1小時或調整工作時間之規定。最後，考量整體經濟狀況及家務分工每個勞工情形各有不同，因此刪除性別工作平等法第22條規定，不論配偶是否就業，也不再限定需有正當理由，親職雙方可自行考量，選擇是否同時申請育嬰留職停薪或家庭照顧假，鼓勵雙親共同分擔養育子女責任。

市長黃偉哲表示，除了勞工育兒三大禮包，為體恤媽媽們生產之辛勞，市府自111年1月1日起增加台南市生育獎勵金發放首胎由6000元提高為1萬元，第2胎1萬2000元。第3胎及第4胎均為3萬元，第5胎以上每名5萬元，讓年輕人更負擔的起養兒的責任，達到勞工開心養~放心養的國家育兒政策。

最後黃偉哲也鼓勵修法後雙親能善用「產前七天假、產後育嬰假」的權利。在養兒育女的路上，成為彼此的最佳神隊友，他同時也呼籲雇主共同打造更性別平等的友善職場環境．往政府推動的「0到6歲國家跟你一起養」政策更進一步！

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