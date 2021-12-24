不安全性行為感染愛滋主因！試劑可上網訂購　定期篩檢最安心

▲篩檢愛滋，民眾可上網預訂並選擇在方便的超商，支付245元取得試劑。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

隨著2021年即將進入尾聲，在寒冷的浪漫冬季裡，迎接耶誕及新年到來，共度歡樂時光的同時，也拉近了情人之間的距離，台東縣政府提醒除落實防疫新生活及個人防護措施，也可一起為「愛」定期篩檢，保護自己及所愛的人。

台東縣衛生局表示，不安全性行為是愛滋病的主要感染原因，呼籲若發生性行為應全程正確使用保險套，並使用水性潤滑液，疾管署也提供「在家愛滋自我篩檢服務」，民眾可上網預訂並選擇在方便的超商，支付245元（試劑費及物流費）取得試劑，也可利用台東縣篩檢試劑自動服務機（東馬2樓感染科門診間附近及衛生局門口），支付200元取得試劑，完成篩檢上網登錄結果後，還可獲得免費試劑電子兌換券1張，可自用或轉贈親友使用，如篩檢陽性也提供陪伴就醫或轉介服務，以及就醫免掛號費與部分負擔，讓民眾更安心面對結果並接受治療。

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衛生局再次呼籲有性行為者，建議至少進行1次愛滋篩檢；持續有無套性行為者，建議每年至少進行1次篩檢，若有感染風險行為（如與人共用針具、多重性伴侶、合併使用成癮性藥物、感染其他性傳染疾病等），則建議每3至6個月篩檢1次。相關資訊可至疾管署網站（https://www.cdc.gov.tw/ ），或撥打國內免付費1922防疫專線（或0800-001922）洽詢，如需匿名篩檢，也可撥打台東縣愛滋諮詢專線：089-352995，由專人為您服務。

