獨／弒父女赴美7年花老爸2500萬　回台啃老竟與男友爽住5星酒店

記者游瓊華／台中報導

台中市32歲江姓女子因不滿父親中斷資助其赴美攻讀學位費用，竟夥同34歲張姓男友殺害老父親後棄屍，震驚社會。據悉，江女就讀的是美國頂尖的華頓商學院，若依據留學中心估算，華頓商學院一年學費約7萬美金，加上生活費總額約花費11萬6000美金，折合台幣約348萬元，江女赴美7年至少就要花費2500萬元左右。

▲江女和張男甜蜜合照，內心卻是弒父的冷血蛇蠍女子。（圖／翻攝臉書）



張男臉書已關，但上網可搜尋其曾就讀賓州華頓商學院，江女閨蜜透露，兩人就讀同所學校，且今年初江女回台時曾抱怨家人不讓其回家，自己跟男友住在台中市5星級豪華酒店，還開口借向她五萬元，最後拿了幾千元就消失，所有人都以為江女又回美國。

▲江女跟男友回台後，住在北屯區一棟高檔大樓。（圖／民眾提供）



另外，江女跟男友也租住在北屯區一棟高檔大樓，兩房一個月房租就要2萬8000元，遠超過一個社會新鮮人薪水。

在美求學、成家立業的J姓網友透露，去年開始疫情嚴重襲擊美國，讓物價瘋狂飆漲，加上不斷封城，許多留學生因生活、經濟壓力暴增，乾脆回台。江女在美國時住在郊區，每天都凌晨4點起床搭火車或公車進市區上課，男友是開二手車到紐約市中心上班，江女想攻讀博士，甚至想拿綠卡留在美國，但老父親無力再資助讓其綠卡夢碎，江女竟夥同男友弒父，令家人痛心不已。

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