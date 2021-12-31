弒父啃老女「返家滅口」畫面曝　奪命情侶竟3處雷同花蓮奇案

記者葉國吏／綜合報導

台中碩士女逆倫殺父引起社會關注，甚至還被發現她意圖跟男友殺害父親後，返家繼續殺害母親、妹妹滅口，殘忍手法跟9年前的「蔡京京弒母案」竟然有3個雷同之處。

▲台中碩士女夥同男友弒父後返家，從父親身上拿鑰匙試圖開門。（圖／記者鄧木卿翻攝）

死者友人30日轉述江妻說法指出，江家外有監視器，並設置兩道大門；案發當晚，江女與男友把死者棄屍後，從死者身上拿出大門鑰匙，返家開啟第一道門，而江妻跟小女兒因無法聯絡上死者，內心不安，於是把平常沒鎖的第二道門反鎖，不料，卻發現江女跟張男試圖想打開，讓江妻強烈懷疑2人是想回家滅門。

▲蔡京京與曾智忠情侶戀情遭拒，為奪產弒母。（圖／資料照）



另外，這對碩士情侶的手法被發現跟9年前的「蔡京京弒母案」有3個雷同之處。2012年台北市發生蔡京京弒母案，當時37歲的蔡京京因為愛上大19歲的家教老師遭家人反對，加上蔡京京啃老不工作，沒錢就伸手要，要不到就偷。

相關新聞：花蓮弒母奇案！師姐：亡魂把假牙拿出來 追出浮屍驚人身分

蔡京京多次討錢被拒絕，男友竟然以「突破困境改變命運」煽動她殺害母親，當年5月1日2人聯手殺害老母棄屍在花蓮，最後2人無期徒刑定讞。兩起命案相比，都是女方啃老討錢未果逆倫下殺手，並找男友一同犯案棄屍；另外女方也都是留學，算是高知識分子。