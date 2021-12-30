獨／起底弒父碩士女！靜宜學霸赴美苦讀7年攻博士　綠卡夢碎竟成魔

▲碩士女弒父命案！閨蜜曝「兇手乖乖女、曾抱怨家人不讓回家」 。（圖／翻攝臉書、民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

台中驚傳弒父棄屍命案，死者是一名在國小擔任警衛的江姓男子，其32歲、讀碩士的大女兒夥同34歲張姓男友，持榔頭殺害老父親，還將遺體掛在機車上，載往太平山區棄屍，消息傳出，江女閨蜜聽聞相當訝異，「今年2、3月江回台灣還開口借5萬元，還抱怨家人不讓她回家，之後就人間蒸發，大家以為她回美國了！」

閨蜜透露，江女是乖乖女、個性內向，看起來悶悶的，小小事情就會感動，求學時期成績就相當優異，在靜宜大學念完大學、碩士，就讀財經、企管相關科系應屆畢業，之後出國，但反觀張男不愛讀書、喜歡說幹話，重考了幾年才考上靜宜研究所，再與江女相識，兩人交往約10年。

據悉，江女住在郊區，每天都凌晨4點起床搭火車進市區上課，拿到美國碩士學位之後，還想攻讀博士，甚至想拿綠卡留在美國。另外，張男曾經待過證券公司，在美國靠著投機、炒股維生，但閨蜜研判，可能因為疫情衝擊，讓其在股市慘賠。

閨蜜回想，江女當初為了出國，半工半讀好幾個月才存到錢出國，也聽說靠獎學金在紐約生活，但都過得很拮据「一分一毫都相當計較」。閨蜜也提到，「Covid-19爆發後她就變得怪怪的！」江女今年回到台灣向她抱怨，家人不讓她回家，還開口借5萬元，但最後只借她幾千元，然後江女就沒再跟大家聯絡，所有人都以為她回美國，未料今卻傳出這憾事。