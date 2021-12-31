弒父女出招了！冷回：要不到錢罹憂鬱症　警曝殺人是「情侶共識」

記者鄧木卿／台中報導

台中市太平區江姓女子夥同張姓男友預謀以榔頭把親生父親活活打死，震驚社會，警方逮捕江女時，不解的詢問怎麼狠得下心？江女一付理所當然的說，她要不到錢無法生活而罹患憂鬱症才會引發殺機，員警大罵「給錢是應該的嗎？」、「為何不去工作？」氣得差點動手打江女。

▲江女和張男甜蜜合照，內心卻是弒父的冷血女子。（圖／翻攝臉書）

57歲的死者以前經營塑膠袋、漿糊和吸管工廠，後來環保意識抬頭，雙面膠也取代漿糊，於是收掉工廠，但為了支付大女兒在美國念書費用，還是去應徵保全人員，而且刻意選擇離家近的學校，以減少交通費支出。

保全員薪資根本不夠供應大女兒生活所需，大女兒沒了金援不得不返台，並和張男同居，2人沒工作也在外居住，三不五時就回家找死者要錢，張男竟然也跟著嗆說「跟你拿些錢，剛好而已」，一付完全理所當然的樣子。

警方表示，行凶榔頭早已預謀買好，一直都放在張男的包包，至於是誰提議動手？應該是2人經常抱怨並痛罵死者，殺機已成了共識。

26日晚間11點多，2人至學校查看父親有沒有上班，騎著借來的機車去，果然發現父親在警衛室，死者也看到了女兒和其男友，還打了通電話給小女兒，後來死者沒有12點下班後沒有回家，小女兒還鬆了一口氣，以為父親成功擺脫糾纏，暫時躲在某處。

之後死者的妻子和小女兒打電話詢問去處，但都沒人接，心中突然有股不安，於是反鎖平常沒鎖的第二道木門，果然，零點47分，從家門外的監視器看到大女兒和張姓男子在門外，大女兒拿著從已死亡的父親身上的鎖匙，打開了第一道鋁門，但打不開第二道，停留幾秒鐘後即離去。

而行凶沾了血的榔頭還放在張男包包，並沒有丟棄，使得家屬強烈懷疑可能要回來滅門，把母親和小女兒一起殺掉。

警方根據車牌逮捕2人後，對於女兒竟然夥同男友殺死自己親生父親的動機感到不解，怎會如此冷血？於是詢問江女為何下得了手？不料，江女竟冷冷的回說，她要不到錢會得憂鬱症，當晚憂鬱症發作，所以才想殺人。

警方一聽，氣得拳頭都硬了，差點出手，大罵都30多歲了不去找工作，只會伸手要錢，況且把人殺死了，一樣拿不到錢，對於江女一派輕鬆的態度，最好只能忍著牙，走出偵訊室。