　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

弒父碩士女赴美成川普、巴菲特學妹　閏蜜驚爆：男友是幹話王

▲▼ 台中弒父情侶檔。（圖／翻攝臉書、民眾提供）

▲女碩士成魔弒父，赴美成「華頓幫」和世界首富巴菲特、辜仲諒當校友。（圖／翻攝臉書、民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

台中驚傳弒父棄屍命案，死者是一名在國小擔任警衛的江姓男子，其32歲、讀碩士的大女兒夥同在34歲張姓男友，持榔頭殺害老父親，載往太平山區棄屍。據悉，江女跟張男係就讀靜宜研究所財務金融學系時認識，兩人畢業後赴美攻讀，雙雙考進美國頂尖的賓州大學華頓商學院，畢業後還欲拿綠卡留在美國。

美國賓州華頓是全球億萬富豪最多的商學院之一，國內包括包括美國前總統川普和川普的女兒伊凡卡，都是華頓的校友，還有股神巴菲特，以及特斯拉執行長馬斯克全都是「華頓幫」。除了美國，台灣的商界也有很多華頓校友，中信辜家的辜仲諒、富邦集團董事長蔡明忠長子蔡承道也去美國華頓商學院深造。

▲▼台中碩士女夥同男友弒父運屍畫面曝。（圖／民眾提供）

▲台中碩士女夥同男友弒父運屍畫面曝。（圖／民眾提供）

江女與張男在台灣都是就讀靜宜研究所，兩人是同一個指導老師，兩人畢業論文都係以論述證券交易市場效率性為題。張男赴美後也靠著操盤、炒股維生，但江女閨蜜研判，可能因為疫情衝擊，讓其在股市慘賠。

據悉，江女在美國時住郊區，每天都凌晨4點起床搭火車進市區上課，拿到碩士學位之後，還想攻讀博士，甚至想拿綠卡留在美國。另外，閨蜜透露，江女是乖乖女、個性內向，看起來悶悶的，小小事情就會感動，求學時期成績就相當優異，在靜宜大學念完大學、碩士應屆畢業，之後出國，但反觀張男不愛讀書、喜歡說幹話，重考了幾年才考上靜宜研究所，再與江女相識，兩人交往約10年。

►Chloe香水超級特價！噴了回頭率破表

ET快訊
23歲女神現身《華燈2》！　名導讚爆「氣場鎮壓41年視帝」
弒父碩士女赴美成川普、巴菲特學妹　閏蜜爆：男友是幹話王
機車沒禮讓！他竟「出手推騎士」下秒淡定離去
快訊／台11線「4車連環撞」！　雙向全堵住
買UNIQLO外套！2周後「他見價格超心痛」　內行揭2招不怕
姊夫摩鐵硬上小姨子！　孕妻床邊幫脫褲
1張照片感動4萬人！何韻詩哭喊「好愛他」　背後男人身分曝
樂極生悲　傳秀出年終獎金的長榮員工「被記大過」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

中油林園廠工人墜落亡！ 同事午餐未見人影　躺地1hr才被發現

弒父碩士女赴美成川普、巴菲特學妹　閏蜜驚爆：男友是幹話王

快訊／台11線4車連環撞！南北雙向全被封　車陣嚴重回堵

台中鐵皮宿舍惡火！移工急跳樓求生　1死2傷送醫

影／機車沒禮讓！他「竟出手推騎士」下秒淡定離去　後車看傻眼　

姊夫邀小姨子摩鐵喝酒再硬上！孕妻床邊幫脫褲　他誆：以為是老婆

終年辛苦老闆請喝提神藥酒　他貪圖方便騎車回家這下慘了

快訊／台中鐵皮屋遭烈焰吞噬！現場疑為移工宿舍　1男命危搶救中

中山高2大貨車追撞！衝出護欄噴南下車道　命危駕駛恢復心跳

三級警戒期間涉哄抬乾洗手價格！　寶齡富錦總經理50萬交保

小S逼問「合作邱澤」許瑋甯羞喊：不能這樣啦！　願意撿屍前男友阮經天「以後還是會碰到」

長榮海運「年終獎金發40個月」　員工看戶頭驚：沒看過這麼多錢

梁靜茹隔12年再登台北跨年　兒子學校放她經典歌...「開心嗎？」被冷回

轎車總統府前「違停遮牌」被掀開　駕駛母子檔秒蓋回：有什麼問題？

「月入3萬」供碩士女赴美讀書7年　警衛爸斷金援慘被殺害棄屍山區

「聲林之王3」《煙幕》創作人大砲歌聲來惹！　九九嗓音艾怡良驚呼：是DIVA～

林瑞陽、張庭涉傳銷！26億資金遭凍結　她拍片「臉皮要厚」…網狂酸：確實

父女住加護...家屬不忍說媽死訊　下周火化「恐無法親送最後一程」

台中啃老族碩士情侶檔聯手弒父　深夜堵人、持鐵鎚攻擊山上棄屍

啃老碩士情侶弒父棄屍現場曝　警尋人卡關拜土地公下秒驚見死者

中油林園廠工人墜落亡！ 同事午餐未見人影　躺地1hr才被發現

弒父碩士女赴美成川普、巴菲特學妹　閏蜜驚爆：男友是幹話王

快訊／台11線4車連環撞！南北雙向全被封　車陣嚴重回堵

台中鐵皮宿舍惡火！移工急跳樓求生　1死2傷送醫

影／機車沒禮讓！他「竟出手推騎士」下秒淡定離去　後車看傻眼　

姊夫邀小姨子摩鐵喝酒再硬上！孕妻床邊幫脫褲　他誆：以為是老婆

終年辛苦老闆請喝提神藥酒　他貪圖方便騎車回家這下慘了

快訊／台中鐵皮屋遭烈焰吞噬！現場疑為移工宿舍　1男命危搶救中

中山高2大貨車追撞！衝出護欄噴南下車道　命危駕駛恢復心跳

三級警戒期間涉哄抬乾洗手價格！　寶齡富錦總經理50萬交保

瀋陽大雪致30多輛車連續追撞　消防急破窗救出2孩童

2022年台股超車港股　謝金河：下一個大變化將發生

黃暐傑冬盟2戰無失分　解決大聯盟全壘打王歐祖納

許瑋甯爆「對戲男演員伸舌」　小S逼問讓女神崩潰了

厄文最快1月客場戰溜馬回歸　美名嘴直言讓他兼職總比缺席好

便當吃到菸頭「求償3萬6」控店家很囂張！老闆喊冤曝真相：太超過

3路段紫爆車速「不到20km」　國道6地雷路段壅塞！

台鐵用「陸製煞車皮」有安全疑慮！交長：有測試但用了才知有問題

德國連2年「跨年禁售煙火」　民眾瘋湧波蘭掃貨！排隊3小時也要買

黃珊珊民調墊底　柯文哲不服氣：其他人能證明可以當好市長？

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

社會熱門新聞

吃威而鋼也要百姓買單　史上最淫貪官下場出爐

獨／起底弒父碩士女　綠卡夢碎竟成魔

獨／爸遭姊逆倫殺！竹科兒靈堂上香落淚

連假首日國道2車衝撞噴對向　1無生命跡象

名指揮家偷吃鋼琴師　正宮質問小三：好用嗎？

人妻外遇洋男「被弄痛」　夫翻譯氣炸

快訊／台2線砂石車對撞2死　駕駛頭顱破裂亡

司機員跳軌亡　台鐵恢復雙向行駛

弒父啃老女「返家滅口」畫面曝　3處雷同花蓮奇案

弒父碩士女爽遊美國　炫PO華爾街銅牛合照

男硬上小姨子得逞　孕妻未阻竟還幫脫褲

褲子有尿味、胸瘀青　精障女畫房間格局揪惡狼

台中碩士女殺父！竹科弟哭：他是很盡責的爸爸

獨／酒駕毀兒媳一家！70歲阿公淚崩：怎麼幫他們

更多熱門

相關新聞

弒父啃老女「返家滅口」畫面曝　3處雷同花蓮奇案

弒父啃老女「返家滅口」畫面曝　3處雷同花蓮奇案

台中碩士女逆倫殺父引起社會關注，甚至還被發現她意圖跟男友殺害父親後，返家繼續殺害母親、妹妹滅口，殘忍手法跟9年前的「蔡京京弒母案」竟然有3個雷同之處。

台中碩士女殺父！竹科弟哭：他是很盡責的爸爸

台中碩士女殺父！竹科弟哭：他是很盡責的爸爸

獨／爸遭姊逆倫殺！竹科兒靈堂上香落淚

獨／爸遭姊逆倫殺！竹科兒靈堂上香落淚

獨／起底弒父碩士女　綠卡夢碎竟成魔

獨／起底弒父碩士女　綠卡夢碎竟成魔

碩士情侶弒父！弟曝爸省吃儉用寄生活費

碩士情侶弒父！弟曝爸省吃儉用寄生活費

關鍵字：

大里弒父碩士啃老

讀者迴響

熱門新聞

樂極生悲　傳秀出年終獎金的長榮員工被記大過

男友私處飄怪味！她崩潰：這物8年沒換

吃威而鋼也要百姓買單　史上最淫貪官下場出爐

獨／起底弒父碩士女　綠卡夢碎竟成魔

鳳梨搬新家！網友見「背景2亮點」驚了：到底多有錢

羅志祥回歸倒數1天！唱跨年被酸「無法舔共才回台」親回應

獨／爸遭姊逆倫殺！竹科兒靈堂上香落淚

雷／《華燈2》子維真實身世曝光

準備剪卡！2022年殞落神卡　專家點名這張是「重災區」　

長榮員工曝3年「年終拿90月」震撼網友

驚喜款美甲800元　她崩潰PO血淚勸世照

露奶擺攤賣蛋捲警察管不住　清涼辣妹被騷擾報案

護墊這樣用超NG！婦科醫師揭超可怕下場

大咖男神爆「專找同劇組偷吃」！

女高生編出「花蟹」給對手跳　MONIKA說重話

更多

最夯影音

更多
小S逼問「合作邱澤」許瑋甯羞喊：不能這樣啦！　願意撿屍前男友阮經天「以後還是會碰到」

小S逼問「合作邱澤」許瑋甯羞喊：不能這樣啦！　願意撿屍前男友阮經天「以後還是會碰到」
長榮海運「年終獎金發40個月」　員工看戶頭驚：沒看過這麼多錢

長榮海運「年終獎金發40個月」　員工看戶頭驚：沒看過這麼多錢

梁靜茹隔12年再登台北跨年　兒子學校放她經典歌...「開心嗎？」被冷回

梁靜茹隔12年再登台北跨年　兒子學校放她經典歌...「開心嗎？」被冷回

轎車總統府前「違停遮牌」被掀開　駕駛母子檔秒蓋回：有什麼問題？

轎車總統府前「違停遮牌」被掀開　駕駛母子檔秒蓋回：有什麼問題？

「月入3萬」供碩士女赴美讀書7年　警衛爸斷金援慘被殺害棄屍山區

「月入3萬」供碩士女赴美讀書7年　警衛爸斷金援慘被殺害棄屍山區

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面