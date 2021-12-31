弒父碩士女赴美成川普、巴菲特學妹　閏蜜驚爆：男友是幹話王

▲女碩士成魔弒父，赴美成「華頓幫」和世界首富巴菲特、辜仲諒當校友。（圖／翻攝臉書、民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

台中驚傳弒父棄屍命案，死者是一名在國小擔任警衛的江姓男子，其32歲、讀碩士的大女兒夥同在34歲張姓男友，持榔頭殺害老父親，載往太平山區棄屍。據悉，江女跟張男係就讀靜宜研究所財務金融學系時認識，兩人畢業後赴美攻讀，雙雙考進美國頂尖的賓州大學華頓商學院，畢業後還欲拿綠卡留在美國。

美國賓州華頓是全球億萬富豪最多的商學院之一，國內包括包括美國前總統川普和川普的女兒伊凡卡，都是華頓的校友，還有股神巴菲特，以及特斯拉執行長馬斯克全都是「華頓幫」。除了美國，台灣的商界也有很多華頓校友，中信辜家的辜仲諒、富邦集團董事長蔡明忠長子蔡承道也去美國華頓商學院深造。

▲台中碩士女夥同男友弒父運屍畫面曝。（圖／民眾提供）



江女與張男在台灣都是就讀靜宜研究所，兩人是同一個指導老師，兩人畢業論文都係以論述證券交易市場效率性為題。張男赴美後也靠著操盤、炒股維生，但江女閨蜜研判，可能因為疫情衝擊，讓其在股市慘賠。

據悉，江女在美國時住郊區，每天都凌晨4點起床搭火車進市區上課，拿到碩士學位之後，還想攻讀博士，甚至想拿綠卡留在美國。另外，閨蜜透露，江女是乖乖女、個性內向，看起來悶悶的，小小事情就會感動，求學時期成績就相當優異，在靜宜大學念完大學、碩士應屆畢業，之後出國，但反觀張男不愛讀書、喜歡說幹話，重考了幾年才考上靜宜研究所，再與江女相識，兩人交往約10年。