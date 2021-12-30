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台中碩士女殺父「掛機車頭」棄屍！竹科弟淚崩：他是很盡責的爸爸

記者鄒鎮宇／綜合報導

台中爆出碩士情侶弒父的案件，32歲江姓女子不滿57歲的爸爸阻擋她跟34歲張姓男友的戀情，又停止援助她在美國的學費，竟於27日深夜夥同男友，將爸爸殺害並掛在機車上棄屍山區。對此，江姓死者在竹科工作的小兒子表示，一切都會交給司法判決，不會替姐姐說話，強調死者是「一個很盡責的爸爸」。

江姓死者婚後育有3名子女，為了資助長女到美國攻讀碩士7年，在工廠收掉後，仍去國小擔任夜班警衛，每月賺不到3萬元，省吃儉用地將錢寄給在美國的女兒，希望對方出國好好讀書，但長達7年的資助，最終不明原因斷了金援。

江女今年2月因沒錢在美國生活而返台，回來後也未找工作，平時就跟爸爸要錢，兩人因此時常爆發衝突，加上江父不滿女兒跟張男交往，兩種因素讓張女懷恨在心，默默埋下殺父的種子。

▲▼台中碩士女夥同男友弒父運屍畫面曝。（圖／民眾提供）

▲江女騎在前方開路，協助張男運屍。（圖／民眾提供）

▲▼台中碩士情侶弒父,竹科兒靈堂上香落淚，全家抱一起痛哭。（圖／記者白珈陽攝）

▲江家小兒子在靈堂上香落淚，全家抱一起痛哭。（圖／記者白珈陽攝）

江女27日深夜11時跟張姓男友，到爸爸工作的學校談判，雙方在走廊上爆發衝突，張男直接以榔頭將江父殺害，並將江父掛在機車頭前載到太平黃竹山區棄屍山溝，而江女則全程幫忙把風並若無其事的回家，直到江女的妹妹發現情況不對報警，才讓案情曝光。

在竹科工作的江家小兒子獲報後，立刻南下到台中處理爸爸的後事，在靈堂前上香時也不斷擦拭流下的眼淚，感嘆爸爸對他們3姊弟都非常好，「是一個很盡責的罷爸爸」。

江家小兒子說，大姐跟爸爸曾多次爆發衝突，他跟二姐都有阻止過，如今再次發生悲劇，讓全家人都心痛不已，強調一切都會交給司法判決，不會替姐姐多說甚麼。

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