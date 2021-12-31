台中弒父情侶「過往甜蜜照」曝！相識十年陷熱戀　成爸啃老夢魘

▲台中碩士情侶弒父，過往甜蜜互動照曝光。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、莊智勝／台中報導

台中碩士情侶弒父案震驚全台社會，32歲的江女不滿父親阻撓戀情，還在她出國求學時斷金援，為此懷恨在心，27日深夜竟夥同34歲的張姓男友手持榔頭逆倫。據了解，江女與張男已經認識10年，如今2人過往甜蜜互動照也曝光，看似平凡的情侶，想不到竟會成魔犯下冷血弒親棄屍案。

警方調查，死者江男(57歲)婚後育有3名子女，平時在大里區某國小擔任警衛，月薪約3萬元左右，儘管經濟條件不寬裕，但仍然盡力供子女唸書，更資助長女赴美攻讀碩士7年，未料因故斷了金援後，長女竟懷恨在心，埋下弒父悲劇的種子。

27日深夜11時許，江女與張男趁著父親下班前往學校談判，雙方在校內走廊發生衝突，張男竟直接持榔頭將江父殺害，隨後騎機車載屍前往太平黃竹山區，丟棄在一處山溝中，而江女則全程騎著機車跟隨把風，2人棄屍完成後還若無其事地回家，直到江家次女發現父親遲遲未歸，驚覺事態不對，報警協尋後全案才因此曝光。

江女弟弟表示，大姊在弒父後還一度帶著凶器榔頭偕同男友返家，所幸家中的第二道門反鎖，大姊打不開，最終才悻悻然離去，否則若她順利入屋，家中的媽媽、二姊會怎麼樣「不敢想像」。

據悉，凶嫌張男家住台南，與江女相識已經10年，2人熱戀後難分難捨，儘管江父阻止但仍斬不斷情絲，反而造成父女關係急速惡化；如今張、江2人過往的甜蜜互動照曝光，2人在餐廳面帶笑容留下合影，期間江女更甜蜜出拳作勢捶打男友，2人互動就如同一般熱戀的情侶，想不到竟成了江父的啃老惡夢，最終更釀成逆倫血案，令家人無比痛心。