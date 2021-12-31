元旦假期拚賞寒梅！武陵農場截至11點湧千名遊客　車達306輛次

記者游瓊華、林冠吟／台中報導

元旦連假第一天，武陵農場寒梅盛開，吸引不少遊客前來踏雪尋梅，截至上午11點遊客人次已破千人！車輛更已達306輛次，為因應假日車潮，武陵農場也啟動2線收費機制，讓前來賞景的車潮雖多，但並無造成任何車輛擁堵情形。

▲武陵農場梅花盛開，連假第一天就吸引上千名遊客前來賞景。（圖／武陵農場提供）



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歲末隆冬，受惠於冷氣團接連帶來低溫與雨水滋潤，武陵農場的上千株梅花盛開，碰巧遇上元旦連假，淡淡梅香與豔麗美景吸引不少遊客前來賞景，不過氣溫與濕度仍無法達成下雪的條件，遊客想要「踏雪尋梅」，恐怕還得再等等。

目前為止，武陵農場的梅花盛開約3成，主要分布在松林大道、醒獅園、桃花裝與臨溪步道等地，其中又以松林大道與醒獅園的栽種數量和品種最多，遊客可以漫步其中，賞味「疏影橫斜水清淺，暗香浮動月黃昏」的趣味，而武陵農場梅花花色以紅色、粉紅色與白色3種色系，品種類型包括胭脂梅、寒紅梅等，花瓣更從單辦到重瓣都有。除了梅花可以欣賞外，還有大片楓紅可以欣賞。

元旦連假第一天，武陵農場截至上午11點，就已吸引上千名遊客前來賞景，車輛含大小客車等，更已達到306輛；對此，武陵農場的收費票口也在假日啟動2線收費機制，儘管車潮雖多，但並無車輛擁堵情形。不過也由於受到東北季風增強影響，元旦連假台灣各地氣溫涼冷，均介於14度到17度低低溫，武陵農場也提醒前來遊玩的旅客，山區近日溫度變化大，近日溫度皆落在2度上下，白天可以最高溫度僅約17度，提醒前來旅遊的遊客應注意保暖，攜帶禦寒衣物。