最早迎接2022國家在這裡！　澳洲1小鎮還能每30分鐘就跨年1次

▲東加、薩摩亞以及吉里巴斯是全球最早跨年的國家。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

2021年已進入倒數時刻，從台灣時間12月31日晚上6點開始，世界各地將陸續迎來跨年夜。太平洋的3個島國東加（Tonga）、薩摩亞（Samoa）以及吉里巴斯（Kiribati）將成為全球第一個進入2022年的國家，而澳洲中部小鎮卡梅倫角（Cameron Corner）則因為其特殊地理位置，將在1個半小時內連續跨年3次。

綜合外媒報導，位於南太平洋西部的東加王國剛好坐落於國際換日線西側，因此有著「日出之國」的美譽，也是率先全球進入新一年的國家。有趣的是，儘管東加王國使用的是東半球UTC+13的時區，但實際的位置卻在西半球，只是因為當地的經貿高度仰賴鄰國澳洲與紐西蘭，政府不希望國家與紐澳的時差干擾貿易發展，才特別選用了UTC+13的時區。

▲全球最早跨年的薩摩亞，與全球最晚跨年的美屬薩摩亞距離不遠。（圖／翻攝自美國HRSA官網）

與東加處於同個時區的另外2個島國薩摩亞和吉里巴斯也是最先跨年的國家。不過由於薩摩亞的地理位置十分獨特，因此當地也衍生出了一個獨有的跨年活動，就是喜迎首個跨年後，搭乘1個小時的飛機到全球「最後一個」迎接新年的美屬薩摩亞（American Samoa），於台灣時間1月1日7點再跨一次年。

▲澳洲小鎮卡梅倫角橫跨了3個不同時區。（圖／翻攝自維基百科）

不過，為了多跨一次年而搭飛機是一件相當麻煩的事。事實上，你也可以選擇直接到澳洲小鎮卡梅倫角，來個1.5小時內連跨3次年的體驗。卡梅倫角位於澳洲3個州的交界，剛好橫跨新南威爾斯省（NSW）、南澳省（South Australia）和昆士蘭省（Queensland）三個不同時區，而每個時區的間隔時間分別為半小時，因此當地的居民只要在跨年時跑到不同時區，就能每30分鐘跨年1次。

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