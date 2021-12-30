警察也搶頭香！小風口第2停車場重新鋪設啟用　警巡邏車搶先停

▲排名百岳32的合歡北峰山客絡繹不絶，位在小風口的第二停車場門庭若市，等候停車大排長龍。（圖／新城分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

排名百岳32的合歡北峰終年門庭若市，就算大雪、濃霧，狂風、暴雨來臨時，也擋不住慕名而來的中外登山客，12月29日，對北風登山客傳出天大的好消息，那就是北峰登山口附近的小風口第二停車場重新啟用了，此擧將造福廣大的北峰攻頂山客。

原本小風口第二停車場是一片未經規劃的廣闊平坦腹地，除供給遊客停車之外，也可臨時充作救難直升機起降停機坪；但由於沒有畫設停車格，導致停車碰撞頻繁，且出入之坡道坑坑巴巴、就是合歡所員警前往處理車禍事件時，也經常在此摔車。

有鑑於此，太魯閣國家公園管理處特於今年11月8日實施鋪面改善工程，除劃設停車格外，也將出入通行坡道鋪設了柏油，大大提升了整體門面，不僅改善了安全性、便利性，也增加了美觀門面。

▲合歡派出所巡邏車成為第一部進入停車場停車之車輛，搶了頭香。

這次小風口第二停車場規劃了中型巴士停車位15格、小客車87格、機車10格、無障礙2格、親子2格，全天開放，太魯閣國家公園管理處在入口特別設置告示牌，籲請遊客遵守管理規定，依規定停妥車輛，如有違規停車而出現其他車輛行進停放者，將依國家公園法第13條規定辦理。

29日中午開放時，轄管合歡派出所躬逢其盛，有幸成為第一部進入停車場停車之車輛，搶了頭香，意義十足，看見停車場重新整建啟用合歡所全體員警感觸良深，也對太魯閣國家公園管理處表達深深的謝意。

合歡派出所表示，合歡北峰屬於有點難又可以半日內攻頂的挑戰級百岳，所依吸引年齡不拘的登山客前來挑戰；新竹縣市在光武國中的引領之下，每逢10月起，新竹三級學校將救國團觀雲山莊訂滿客房，就是要帶領學生前來完成攻頂合歡北峰之壯舉。