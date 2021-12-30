快訊／國3南投路段4車連環撞1人送醫　車流回堵5公里

記者高堂堯／南投報導
國道3號北上230K、過南投服務區路段，下午4時30分左右發生連環車禍，4台自小客車前後追撞，所幸無人員傷亡，僅有一名駕駛感覺胸悶、經送醫檢查後並無大礙。
▲國道3號北上230K處發生4部自小客車連環追撞事故，造成車流嚴重回堵，北上南下路況呈現2樣情（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）
不過因本起車禍發生在下班課時間，仍造成車流回堵至235K處，國道路面出現長達5公里的大型「停車場」，目前事故已告排除，車流正慢慢紓解，詳細事故原因和肇事責任由國道警方調查中。
記者高堂堯／南投報導
國道3號北上230K、過南投服務區路段，下午4時30分左右發生連環車禍，4台自小客車前後追撞，所幸無人員傷亡，僅有一名駕駛感覺胸悶、經送醫檢查後並無大礙。
▲國道3號北上230K處發生4部自小客車連環追撞事故，造成車流嚴重回堵，北上南下路況呈現2樣情（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）
不過因本起車禍發生在下班課時間，仍造成車流回堵至235K處，國道路面出現長達5公里的大型「停車場」，目前事故已告排除，車流正慢慢紓解，詳細事故原因和肇事責任由國道警方調查中。
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