快訊／國3南投路段4車連環撞1人送醫　車流回堵5公里

台中驚傳啃老族弒父命案！32歲赴美就讀碩士的江姓女子因不滿戀情受阻、被斷出國念書金援，竟夥同34歲張姓男友，殺害父親並將遺體棄屍山區，震驚社會。死者友人今（30日）轉述江妻說法指出，江家外有監視器，並設置兩道大門；案發當晚，江女與男友把死者棄屍後，從死者身上拿出大門鑰匙，返家開啟第一道門，而江妻跟小女兒因無法聯絡上死者，內心不安，於是把平常沒鎖的第二道門反鎖，不料，卻發現江女跟張男試圖想打開，讓江妻強烈懷疑2人是想回家滅門。