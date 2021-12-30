屏東驚見「醉死級」酒測值！開車自撞電桿　閃過死神送醫救回

▲潮州警方加強酒駕取締作為，杜絕酒駕行為發生 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州警分局從本24日起加強取締酒駕作為，已查獲18件，其中10件超過刑法規定，依公共危險罪嫌送辦，另8件開單告發，有效杜絕酒駕發生，但為持續保障用路人安全，即日起至春節期間，將持續針對易肇事路段啟動高密度取締勤務，籲請民眾勿心存僥倖心態。

潮州警方說， 每年12月至次年2月正逢冬至、尾牙、元旦及農曆春節等節慶；民眾常有進補的飲食習俗，也因此易衍生酒駕違規情事，因此特別規畫了「防制酒後駕車」大執法勤務，強力取締酒駕行為，分局長黃國源更於29日親自率員帶班夜間執行防制酒駕勤務，展現防制決心。

經統計，潮州警分局2020年度轄區酒駕肇事共發生121件，警方啟動「防制酒後駕車」大執法，2021年度酒駕肇事件數降為88件，總計減少33件，發生率減少27%；而本月24日起綿密規劃取締酒駕勤務，已取締了18件，其中1起，駕駛人（55歲）酒後開車自撞電線桿受傷，經送醫治療，抽血酒測，酒測值高達1.89毫克，幾達已醉死狀態，右腳小腿骨折，未來警方將持續增加執法強度，決不讓類似酒後駕車的「飲君子」再存有僥倖心態，恣意開車上路，危害民眾的生命及財產安全。



潮州分局長黃國源提醒民眾，歡度節日、朋友聚會難免飲酒助興，但酒後絕不能開車，可「指定駕駛」、「酒後代駕」或「代客叫計程車」等方式回家。警察執法沒有空窗期，而且社會大眾對於酒後駕車行為也是零容忍，安全絕對是回家唯一的路。