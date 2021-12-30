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馬英九三中案上訴二審　抽籤由曾判他有罪的法官組合議庭

▲馬英九三中案，由曾經判他有罪的法官許文章，組成合議庭。（圖／記者李毓康攝）

▲馬英九涉及的三中案，由曾經判他有罪的法官組成合議庭。（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

前總統馬英九涉及的三中案，一審無罪後，檢方上訴第二審，高等法院30日進行人工抽籤分案，最後由今年才剛升上二審的法官李殷君中籤，另外由審判長曾淑華，以及唯一判過馬英九有罪的法官許文章，3名法官組成合議庭，進行審理。

馬英九在任期間發生與當時行政院長王金平的「馬王政爭」，馬英九曾要求前檢察總長黃世銘對前行政院長江宜樺、前總統府副秘書長羅智強，二度報告偵查中的機密，最後檢方依照「教唆洩密」等罪，對馬英九提起公訴。一審判決無罪，案件上訴二審後，由許文章擔任受命法官，許文章最後做出有罪的判決，將馬英九判刑4月。但最後有罪判決遭撤銷發回，更一審又改判無罪，無罪判決最後也獲得最高法院支持，馬英九無罪確定。不過許文章當時決定將馬英九判決有罪，是馬英九涉及的所有案件中，唯一一次遭判有罪的判決。

本次高等法院抽籤時，扣除掉偵審期間審理過相關抗告案件的法官、行政庭長、書記官長、迴避的法官等等，在經過計算比例後，共有792支籤進入籤筒。在刑一庭庭長周煙平的主持下，在5名輪值的庭長法官中，抽出庭長林婷立抽籤，最後林婷立抽到「惠」股，是今年才由台北地院升上高等法院的李殷君法官。林婷立接著再抽出陪席法官，抽出許文章法官。

馬英九涉及的三中案，是台北地檢署於2018年7月間偵查起訴的案件，檢方認為馬英九擔任國民黨主席期間內，違法處置國民黨財產，造成國民黨數十億元的損失，包含4大犯罪事實，包含「2005年華夏公司股權交易」、「2006年出售中視股權」、「2006年出售舊中央黨部大樓及中影股權交易」、「2006年中廣股權交易」。但一審台北地院審理後，今年10月27日判決馬英九無罪。

▼馬英九三中案高等法院抽籤分案，庭長林婷立（中）抽出受命法官，由刑一庭庭長周煙平（右）監看。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼馬英九三中案高等法院抽籤分案，庭長林婷立（中）抽出受命法官，由刑一庭庭長周煙平（右）監看。（圖／記者吳銘峯攝）

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