　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

王鼎棫／看膩力宏了，媒體公審不只有流量，還會製造冤案

▲▼新聞媒體，麥克風，採訪，聯訪。（圖／視覺中國）

▲媒體過度的渲染，將對涉案人等的隱私權與名譽問題產生莫大侵害。（圖／視覺中國）

八卦新聞往往備受矚目，尤其名人利用網路，把故事拆成多集，引發大眾的好奇與偷窺欲。

但相關報導，長期以來一直備受質疑。各家媒體為了發行量、收視率或點擊率，在報導相關新聞的時候──從各方利害關係人的個人資料，到過去的人際關係、行為模式，甚至如果涉入刑案，連檢警單位未來的偵查行動都逐一點名，恨不得將所有人祖宗八代的事蹟都一股腦兒呈現。

你是否曾覺得這樣媒體公審，好像有點太超過？尤其當大家的注意力轉到刑案之上，那媒體公審的風暴，更可能不慎將人捲進冤案。

放任媒體公審竟導致冤案？

一言以蔽之，在刑事程序中，媒體過度的渲染，將對涉案人等的隱私權與名譽問題產生莫大侵害。且事件成為大眾焦點，也凝聚了一股濃厚不信任的氛圍，更對偵查或審判的方式，產生許多不必要的干預，重重打擊公正審判的防備，甚至也過度加深了我們對嚴刑峻罰的期待。尤其，未來台灣將啟動「國民法官」的制度，如果不能有效約束「媒體公審」現象，更可能會讓人民參與審判的美意受到重創。

也就是說，媒體公審不只是一起以八卦或社會新聞為主題的報導，更是橫跨「大眾－媒體－司法」不同層次、貫穿整個刑事訴訟的複雜現象。透過媒體的密集報導，司法體系中的當事人或公務部門，抑或社會上的閱聽者，都會被捲入這樣的波動。

於是，這樣的報導模式，對於當事人來說，不僅直接對犯罪嫌疑人及其家庭生活造成精神壓力，更因為「有罪推定」的偏見報導──就算之後判決無罪，過程中所喪失的信用，親族的撕裂、事業不振或被社區排擠等狀況，更對無辜被告的人格、名譽、隱私或財產權，造成無可彌補的傷害。

另外，在有罪推定的社會氛圍下，也讓民粹現身施壓司法，迫使檢察官或法院，甚至證人都不得不考量輿論的聲音，難以純粹依照證據做出決定，不免引發冤罪等問題。

而即便眾人能夠奮力抵抗這樣的現象，但隨著媒體渲染的力道越大，社會上有罪推定的印象也越難扭轉：一旦法院後來判決無罪，就非常容易讓人民對司法感到失望；這樣的循環將不斷減損「司法威信」。

反觀，如果連受過專業訓練，且平日習慣如此氛圍的司法官都會受其影響──對於未來參與審判的「國民法官」來說，恐怕更難以招架。

最後，當大眾看了許多犯罪新聞，媒體又過度報導犯罪新聞，人民被害的恐懼不僅被燃起，同時也可能對嚴刑峻罰抱持更多的期待──最後刑罰制定的過程，不免陷入民粹主義的泥沼。

因此，司法院釋字第623號指出：立法者在符合憲法第23條比例原則的前提下，可經由法律明確規定，給予言論適當的限制；同院釋字第509號也說：為保護名譽、隱私及維護公共利益，國家得對言論自由作適當限制。

也就是說，如果媒體的報導，固然滿足了閱聽者追求真相的慾望，卻過度衝擊當事人的權益，造成公平法院與法治文化的向下沉淪；用一則新聞報導，衝擊各方利益，卻只成就媒體自身的獲利，那也就該針對這種報導，適度用法律畫出合理的限制。

報導的法律限制：偵查不公開

在2017年9 月，為改善司法運作，減少媒體公審對訴訟的衝擊，總統府發布「司法改革國是會議成果報告書」，旨在落實「偵查不公開」的界限。而什麼是偵查不公開？現行制度如何運作？

打個比方，撲克牌桌上，我們常說底牌給人看到，那就不好贏牌了。同樣地，如果在犯罪的調查過程中，有人把重要訊息透漏給犯罪嫌疑人或媒體，那麼後續追查也會難上加難；而且後續如果發現偵查對象是被冤枉的，之前過多的曝光，也會讓對方未來生活受到極大的傷害。

因此，《刑事訴訟法》裡面設有所謂「偵查不公開」的重要規定，就是為了緩解媒體公審的現象，讓「檢警院」能更正確地偵查與審判，並適度保護犯罪嫌疑人或關係人的權益。而為了徹底落實偵查不公開，《刑事訴訟法》更授權司法院與行政院訂定更細緻的《偵查不公開作業辦法》。

▼媒體的報導固然滿足閱聽者追求真相的慾望，卻過度衝擊當事人的權益，造成公平法院與法治文化的向下沉淪。（圖／視覺中國）

▲▼司法，老闆，抱怨，民怨，主管，指責，批評，酸民，謊言。（圖／視覺中國）

然而，所謂「偵查不公開」也不是毫無例外的絕對禁止。《刑事訴訟法》規定，如果是「依法令」或為「維護公共利益」與「保護合法權益」，就能適度公開犯罪資訊。而為了弄清哪些事項符合前述例外，《偵查不公開作業辦法》進一步規定7種得具體公開的內容。因為媒體報導也能召喚線索，是檢警破案的重要「工具」；而且適度公開偵查資訊，也能呼籲民眾多加注意，避免損害擴大，保障社會治安。

不過，水能載舟、亦能覆舟，管控資訊能否公開的要件，有些可能稍嫌抽象，也讓第一線人員手握相當寬廣的解釋空間；更讓部分檢警樂於利用媒體，強化自身的訴訟優勢。最終，在實務運作上，偵查不公開的原則狀若虛設，「偵查公開」隨著辦案需求而能自由伸縮。

若報導錯誤可否請求修正

針對錯誤的報導，被影響的那一方可否要求修正？這邊就涉及到「媒體近用權」的概念。

在現行法規的運作下，又可區分為「答辯權」與「更正權」兩大類型；前者能讓被報導的人們向媒體請求相當的答辯機會，且媒體不得拒絕；後者則賦予相關人等，向媒體請求在期限內、更正錯誤的權利。相較妨害名譽罪或民法上的損害賠償，須歷經費時的訴訟程序，被報導的人們可以利用那些權利，在更短的時間內發動答辯，或請求更正錯誤資訊。

不過，如同學者於論文中提到：「這種手段的成效其實繫諸輿論的批判力道、媒體對事件的主觀意見，甚或是當事人自身的外表、口才與人格魅力……等不確定因素，若稍有不慎，選擇『親上火線』行使更正權與答辯權的舉動反而容易引來二度的媒體公審，進而引發某種惡性循環。」

避免媒體公審填補法制漏洞

當特定八卦新聞或司法案件成為焦點，媒體公審，將不免讓當事人及其親友，甚至各種司法人員，還有在旁等待熱鬧的群眾，都捲入這場激情大戲。雖然這一切是以保障閱聽人「知的權利」為號召，但過程中除了造成當事人情感與隱私的撕裂，更因難以貫徹「偵查不公開」原則，對於公平審判，甚至未來的刑罰政策，都會帶來許多干預與爭議。

然而，面對這樣的窘境，攸關媒體公審的相關法制可說相當不足，難以紓解前述各方糾結的緊張關係；待「國民法官」正式上路，趁這個法制漏洞所灌入的輿論壓力，更可能把刑事案件一步步推向冤案的深淵，我們都應促使立法者趕緊填補這段法制空白。

這樣的再三衡量，如同筆者在《懸在天平兩端的言論自由與民主保障》所說：「流轉在不可切割的兩岸歷史，分分合合的國內派系，詭譎多變的國際局勢，大法官與國外裁判給了一些思考方向，讓我們在世界和平那天到來前，有辦法在『避免民主失靈』和『避免過度箝制言論』這兩個載浮載沉的議題之間掙扎，所以常聽人言：台灣真是公法學寶庫。」（本文轉載自法律白話文運動白目觀點

好文推薦

王鼎棫／欠缺社會安全網的城市，是反覆製造「小丑」的化學池

王鼎棫／不爽判決就集體出征？新聞裡的私刑正義制裁了誰

▲▼ 法律白話文運動王鼎棫，法律白話文運動網站主編。以上言論不代表本報立場。

►Chloe香水超級特價！噴了回頭率破表

ET快訊
高中生召妓「壞到一半」沒射要退款　反遭4人抓鳥痛扁
警衛爸死前「最後通話曝光」　緊急打給小女兒求救
板橋騎士捲聯結車輪下再遭輾過　臟器外露慘死
雞排妹才剛驗屋就出售！　一買一賣「價差賺500萬」
士林2富商「天母豪宅」灌醉正妹3P　她崩潰：我要回家
長榮豪灑年終40個月　高層曝「幕後原因」
2021最後機會！iPhone13今開獎　限時下注抽「一年份
快訊／議員涉走私毒品！　遭羈押禁見
LIVE／長榮海運年終40月夫妻爽領500萬　逆女靠爸留學返

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

獨／偵查「太公開」案例悲劇仍多　警界媒體觀點各異磨合找共識

頂新魏家有話想說！壓抑5年公開投書引網友熱議

鄭嘉欣／偵查不公開，是誰的不公開？

李永然／調查影片外流　「偵查不公開」不該淪為口號

胡博硯／新店隨機殺人案影片外洩　偵查很難不公開

獨／偵查「太公開」案例悲劇仍多　警界媒體觀點各異磨合找共識

王鼎棫／看膩力宏了，媒體公審不只有流量，還會製造冤案

黃嵩立、黃怡碧／【精障監護修法】協助復歸社會是監護制度首要之務

葉文凌／推動運動法規　莫讓運動成憾事

謝演應／【獄警與過勞（下）】高壓、高工時卻低薪的勞動困境

周湯豪被丟丟妹「高八度叫賣」嚇傻　縮牆邊一臉呆萌爆笑反應瘋傳

吳宗憲氣譙鹿希派：你是什麼咖啊？　二度緊擁兒子…嘆「我沒辦法原諒」

辣妹女兒「體驗做工老爸的一天」　太難直接改外拍...還賺爸4000塊

吳宗憲當眾訓話兒子！「此生最痛恨毒品」　鹿希派哽咽道歉認了：魯莽又無知

溫妮認交往「億級男友」！當街熊抱恩愛　他親駕BMW接送「忙工作就派私人司機」

《聲林之王3》柏霖美聲飆莫文蔚《愛》　尾音讓小宇大讚兩次：太厲害！

她住1晚「原價近3萬」超雷溫泉館　枕頭有髒汙...與蜘蛛、蛞蝓齊泡湯

駕駛左轉未禮讓害對向轎車急煞！　下秒他竟補油門撞上「再衝分隔島」

拖鞋小弟「走溼答答樓梯」大滑倒　換完衣服又摔！動作像複製貼上

半夜路過墓園竟聽見稚嫩哭聲...　他勇敢下車撈回小黑狗一路安撫

王鼎棫／看膩力宏了，媒體公審不只有流量，還會製造冤案

黃嵩立、黃怡碧／【精障監護修法】協助復歸社會是監護制度首要之務

葉文凌／推動運動法規　莫讓運動成憾事

謝演應／【獄警與過勞（下）】高壓、高工時卻低薪的勞動困境

吳景欽／【酒駕修法】酒駕致死該算不確定故意殺人嗎

預算未過軍公教等不到加薪4%　行政院：朝可追溯辦理

洩底標價、幫安插職位「收賄390萬」！頭城鎮長曹乾舜判決出爐

年終40個月「月薪也超狂」　長榮海10大QA！3類職缺不限科系也能考

安永鮮物鼓勵好手追夢　明年續辦新人選拔會

巴鈺公開產後「腰束奶澎」關鍵　性感指數爆表　勾老公大白天激戰

連投200多封履歷全被拒　她苦嘆「念到碩士是最大的錯誤」

人妻為方便偷情買房　外遇搞上渣男還被PO性愛影片

5件不合格！生鮮蔬果農藥殘留　City’Super復興SOGO、愛買忠孝店上榜

軒社老子弟笑看春夏秋冬　林口臺地百年歲月變遷風華

「嘉玲」又來了！校園連5天無新增個案　總數維持938例

拔河聽到洗腦歌身體被制約狂搖？　學生放手3秒為跳「我站在雲林」

法律熱門新聞

黃嵩立、黃怡碧／精障監護修法助復歸社會

王鼎棫／媒體公審製造的冤案

葉文凌／推動運動法規莫釀憾事

謝演應／正視輪班制獄警夜間健康

5男關一起　牢房竟變炮房

吳景欽／酒駕修法加重刑責有解嗎

謝演應／獄警的勞動困境

湯文章／《國賠法》第13條縱容司法官

聯明掏空案定讞　吳宗憲脫身

騎單車酒測超標　法界：罰300以上

邱顯智／哀愁的彼條橋　后豐大橋案

雷皓明／不小心匯錯帳號有救嗎

李善植／和解書有法律效力嗎

謝演應／獄警備勤待命卻不列工時

更多熱門

相關新聞

2富商聯手性侵醉女　重判10年

2富商聯手性侵醉女　重判10年

知名郭姓骨董商，與好友、證券公司前葉姓董事，參加完拍賣會後共同帶1名女子舉行慶功宴，2人聯手將女子灌醉後，帶回郭男位在天母的豪宅內，輪流性侵女子。事發後2人辯稱是情投意合的3P，但豪宅中的紅外線監視器卻錄下2人犯行。一審將2人均重判10年，案經上訴，高院二審30日維持10年刑度。可上訴。

狼師猥褻女班長　判5年半定讞

狼師猥褻女班長　判5年半定讞

信義區潑屎哥　判刑3月定讞

信義區潑屎哥　判刑3月定讞

后豐大橋女屍命案！男友更一審「無罪」

后豐大橋女屍命案！男友更一審「無罪」

根本沒愛過李靚蕾？王力宏1動作露餡

根本沒愛過李靚蕾？王力宏1動作露餡

關鍵字：

法律司改人權王鼎棫法律白話文運動冤案有罪推定國民法官王力宏媒體公審

讀者迴響

熱門新聞

史上最狂！　長榮海運「年終40個月」落袋

嘉義藍貓走失　主人急懸賞50萬

正妹YouTuber欠債又詐騙「遭痛毆送醫」！　慘況曝光

19歲妹呼吸詭異…聲帶「炸整片菜花田」！醫揭驚人真相

吳宗憲狂吐驚句！女醫：不會教就叫媽來

鹿希派將離開台灣！　吳宗憲沉痛證實了

歸剛欸！秒懂2021年「10大最夯流行語」

「窮人都先看標價！」網：慘了完全命中

獨／懸賞50萬尋藍貓！豪氣飼主背景曝

弒父碩士女爽遊美國　炫PO華爾街銅牛合照

激情後2天染3病！這性愛習慣害慘他

即／雲林議員涉漁船走私毒品　檢抗告成功遭羈押禁見

台中女聯手男友弒父　鐵鎚重擊敲死他

勝王拉麵遭嗆態度差！老闆1句霸氣神回

「100多位胸痛患者掛爆門診」　醫曝9成都打這疫苗

更多

最夯影音

更多
周湯豪被丟丟妹「高八度叫賣」嚇傻　縮牆邊一臉呆萌爆笑反應瘋傳

周湯豪被丟丟妹「高八度叫賣」嚇傻　縮牆邊一臉呆萌爆笑反應瘋傳
吳宗憲氣譙鹿希派：你是什麼咖啊？　二度緊擁兒子…嘆「我沒辦法原諒」

吳宗憲氣譙鹿希派：你是什麼咖啊？　二度緊擁兒子…嘆「我沒辦法原諒」

辣妹女兒「體驗做工老爸的一天」　太難直接改外拍...還賺爸4000塊

辣妹女兒「體驗做工老爸的一天」　太難直接改外拍...還賺爸4000塊

吳宗憲當眾訓話兒子！「此生最痛恨毒品」　鹿希派哽咽道歉認了：魯莽又無知

吳宗憲當眾訓話兒子！「此生最痛恨毒品」　鹿希派哽咽道歉認了：魯莽又無知

溫妮認交往「億級男友」！當街熊抱恩愛　他親駕BMW接送「忙工作就派私人司機」

溫妮認交往「億級男友」！當街熊抱恩愛　他親駕BMW接送「忙工作就派私人司機」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面