　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

被嫌矮！160cm男信義區「整桶屎」狂淋她全身洩憤　判刑定讞

記者吳銘峯／台北報導

台北市一名邱姓正妹，去年9月間在信義區威秀影城外遭男子柯敬憲潑屎，裝滿屎尿、廚餘的水桶，倒在正妹頭上，事發照片被PO上網，引發網友熱議。男子到案後供稱，因先前在夜店搭訕遭邱女嫌矮，才會潑屎洩憤。一審將柯男判刑3月，案經上訴，高院30日仍將他判刑3月、得易科罰金9萬元，全案定讞。

本案發生於去年9月19日，晚間邱女坐在北市信義區威秀影城廣場前的石椅講電話，突然一名身穿黑衣、戴口罩的男子，突然朝她潑灑整桶糞便，還將糞桶蓋在邱女頭上，隨後逃離現場。邱女的慘狀遭PO上網，引起網友熱議。而邱女則是趕緊返家清掉一身大便味，20日下午5時30分前往派出所報案，並對柯男提告公然侮辱。

柯男到案後，向檢警單位供稱，事發2、3個月前他與邱女在信義區夜店喝酒認識，但之後發生口角，雙方在臉書上互槓，邱女還在臉書上罵他矮。柯男不滿自己遭邱女霸凌，才氣得決定潑糞；由於邱女每次去夜店都會打卡，他才會知悉對方行蹤。因此他事先蒐集自己的糞便、尿液以及廚餘、發酵污水，犯下本案。檢方對柯男提起公訴。

一審法院審理後，認定柯男犯下「強制」、「強暴公然侮辱」2罪，判刑3月。案經上訴，高等法院30日二審宣判，高院認為柯男的行為僅成立「強暴公然侮辱罪」，但因他犯案手段，惡性非輕，對被害人來說，大庭廣眾之下要承受如此重大侮辱，非常難堪，因此高院認為雖然僅論一罪，但刑度須維持3月，得易科罰金9萬元，全案定讞。

本案發生後，邱女的處境引發網友同情，邱女當天就在臉書上PO出「謝謝大家的關心，我現在已經非常樂觀的態度面對，好加在我還活著，不是被砍也不是被潑硫酸。不過，欺負我的人真的也很聰明，你的屎真的臭⋯還有金針菇，我都懷疑你是不是有大腸癌。我洗了5次頭髮，到現在還有味道。」另外之後也轉戰直播，引起關注。此外，邱女先前也因在夜店前，行竊別人機車上的安全帽，遭檢方提起公訴。

▼柯男不滿被邱女嫌矮，朝對方潑糞洩憤。（圖／翻攝爆料公社、記者黃國霖攝）

▲柯男不滿被邱女嫌矮，朝對方潑糞洩憤。（圖／翻攝爆料公社、記者黃國霖攝）

►Jo Malone香水打折了！低至1452元快搶

ET快訊
長榮夫妻「年終爽領500萬」　網超羨慕：房子頭期款有了
長榮海運發40個月年終眾人羨炸！　他見「早盤股價」嘆慘了
長榮海運新進員工也領到35個月！　年終獎金150萬
弒父碩士女正面曝！拿老爸血汗錢爽遊美國　炫PO華爾街銅牛
網路嗆「跨年炸101、總統府升旗也炸」　技工落網：玩遊戲不爽
快訊／8天連殺2人！「蝦米」輾死兄弟再殺角頭　遭判無期徒刑
快訊／后豐大橋女屍命案！男友更一審「無罪」　19年3度轉折

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

自創「獵習會」陷害岳父岳母　工程師嗆殺鄭文燦炸調查局

獨／高雄瑞豐夜市驚現偷拍狼！神勇攤商壓制趴地　手機私密照曝

逆倫弒父屍體丟山溝！台中碩士情侶見警上門　「超冷血反應」曝

被嫌矮！160cm男信義區「整桶屎」狂淋她全身洩憤　判刑定讞

弒父碩士女正面曝！拿老爸血汗錢爽遊美國　炫PO華爾街銅牛合照

網路嗆「跨年炸101、總統府升旗也炸」　技工落網辯：玩遊戲不爽

快訊／8天連殺2人！「蝦米」輾死兄弟再殺角頭　遭判無期徒刑

「安全計畫」難逃家暴碩士女索命　老父才說「有改善」卻遭擊殺

快訊／后豐大橋女屍命案！男友更一審「逆轉無罪」　19年3度轉折

日月光員工攻擊同事「蛋蛋」判有罪！「卻免賠」理由曝光

周湯豪被丟丟妹「高八度叫賣」嚇傻　縮牆邊一臉呆萌爆笑反應瘋傳

吳宗憲氣譙鹿希派：你是什麼咖啊？　二度緊擁兒子…嘆「我沒辦法原諒」

辣妹女兒「體驗做工老爸的一天」　太難直接改外拍...還賺爸4000塊

吳宗憲當眾訓話兒子！「此生最痛恨毒品」　鹿希派哽咽道歉認了：魯莽又無知

溫妮認交往「億級男友」！當街熊抱恩愛　他親駕BMW接送「忙工作就派私人司機」

駕駛左轉未禮讓害對向轎車急煞！　下秒他竟補油門撞上「再衝分隔島」

《聲林之王3》柏霖美聲飆莫文蔚《愛》　尾音讓小宇大讚兩次：太厲害！

拖鞋小弟「走溼答答樓梯」大滑倒　換完衣服又摔！動作像複製貼上

她住1晚「原價近3萬」超雷溫泉館　枕頭有髒汙...與蜘蛛、蛞蝓齊泡湯

半夜路過墓園竟聽見稚嫩哭聲...　他勇敢下車撈回小黑狗一路安撫

自創「獵習會」陷害岳父岳母　工程師嗆殺鄭文燦炸調查局

獨／高雄瑞豐夜市驚現偷拍狼！神勇攤商壓制趴地　手機私密照曝

逆倫弒父屍體丟山溝！台中碩士情侶見警上門　「超冷血反應」曝

被嫌矮！160cm男信義區「整桶屎」狂淋她全身洩憤　判刑定讞

弒父碩士女正面曝！拿老爸血汗錢爽遊美國　炫PO華爾街銅牛合照

網路嗆「跨年炸101、總統府升旗也炸」　技工落網辯：玩遊戲不爽

快訊／8天連殺2人！「蝦米」輾死兄弟再殺角頭　遭判無期徒刑

「安全計畫」難逃家暴碩士女索命　老父才說「有改善」卻遭擊殺

快訊／后豐大橋女屍命案！男友更一審「逆轉無罪」　19年3度轉折

日月光員工攻擊同事「蛋蛋」判有罪！「卻免賠」理由曝光

福斯T-Cross最高漲5萬元　中階車型以上新增智慧車陣穿梭系統

漁船失動力海上漂流　海巡尋獲拖帶人船均安

全台秒數最長「888秒跨年煙火」在高雄！觀賞區、交通管制一次看

自創「獵習會」陷害岳父岳母　工程師嗆殺鄭文燦炸調查局

罷昶倒數10天　陳柏惟力挺林昶佐：不該讓努力的人孤單

《聲林3》王彙筑新專輯藏心聲「活不下去」拒拿家人錢

新北跨年最佳煙火觀賞點　藝文活動、花火精采一籮筐

洪荒少女變臉！　傅園慧整牙露燦笑…網驚：美成劉詩詩了

陳喬恩跨年前「突換新髮型」：迎接2022！一刀剪短到肩上…全網驚艷

國泰世華銀要郭新政道歉！　痛斥被「誰摔死了李新」重損名譽

拔河聽到洗腦歌身體被制約狂搖？　學生放手3秒為跳「我站在雲林」

社會熱門新聞

台中女聯手男友弒父　鐵鎚重擊敲死他

碩士情侶逆倫弒父　32歲女留學返國竟成啃老族

台中女找男友「榔頭殺父」　行兇動機曝光

獨／酒駕毀兒媳一家！70歲阿公淚崩：怎麼幫他們

快訊／8天連殺2人！「蝦米」遭判無期徒刑

蘇大媽服刑中　又被判刑6月

即／新埔民宅凌晨大火　46歲男子逃生不及死亡

弒父碩士女爽遊美國　炫PO華爾街銅牛合照

漢翔塵爆36年老領班遭壓死　不良紀錄曝光

性侵虐殺阿嬤再殺女友　死囚張人堡10年奪3命

啃老碩士女弒父棄屍　警拜土地公下秒驚見死者

8天殺2人輾兄弟滅角頭　雙槍男今宣判

「乾姐、乾弟」竟親嘴　她驚見丈夫和小三多張私密照

即／南科焦屍案兇嫌羈押禁見

更多熱門

相關新聞

王光祿案非常上訴　最高法院駁回

王光祿案非常上訴　最高法院駁回

蔡英文總統特赦布農族獵人王光祿，另外大法官也針對本案作出相關法令違憲的解釋，檢察總長更為王光祿聲請非常上訴。不過最高法院審理後，認為判決並無違背法令，王光祿的罪刑仍存在，只是不用執行，因此駁回非常上訴。

趙建銘2案定讞　應執行3年10月

趙建銘2案定讞　應執行3年10月

醫界大逃稅　25醫改判有罪

醫界大逃稅　25醫改判有罪

葉文凌／推動運動法規莫釀憾事

葉文凌／推動運動法規莫釀憾事

國泰世華告郭新政　無罪確定

國泰世華告郭新政　無罪確定

關鍵字：

法律人權潑屎妹潑屎哥嫌矮信義區強暴公然侮辱二審高等法院定讞

讀者迴響

熱門新聞

嘉義藍貓走失　主人急懸賞50萬

史上最狂！　長榮海運「年終40個月」落袋

19歲妹呼吸詭異…聲帶「炸整片菜花田」！醫揭驚人真相

吳宗憲狂吐驚句！女醫：不會教就叫媽來

正妹YouTuber欠債又詐騙「遭痛毆送醫」！　慘況曝光

鹿希派將離開台灣！　吳宗憲沉痛證實了

歸剛欸！秒懂2021年「10大最夯流行語」

「窮人都先看標價！」網：慘了完全命中

台中女聯手男友弒父　鐵鎚重擊敲死他

激情後2天染3病！這性愛習慣害慘他

勝王拉麵遭嗆態度差！老闆1句霸氣神回

「嘉義藍貓」還沒找到　飼主現身曝刪文原因

張庭夫妻公司被查處　謝金河：這個產業要翻身了

獨／懸賞50萬尋藍貓！豪氣飼主背景曝

「100多位胸痛患者掛爆門診」　醫曝9成都打這疫苗

更多

最夯影音

更多
周湯豪被丟丟妹「高八度叫賣」嚇傻　縮牆邊一臉呆萌爆笑反應瘋傳

周湯豪被丟丟妹「高八度叫賣」嚇傻　縮牆邊一臉呆萌爆笑反應瘋傳
吳宗憲氣譙鹿希派：你是什麼咖啊？　二度緊擁兒子…嘆「我沒辦法原諒」

吳宗憲氣譙鹿希派：你是什麼咖啊？　二度緊擁兒子…嘆「我沒辦法原諒」

辣妹女兒「體驗做工老爸的一天」　太難直接改外拍...還賺爸4000塊

辣妹女兒「體驗做工老爸的一天」　太難直接改外拍...還賺爸4000塊

吳宗憲當眾訓話兒子！「此生最痛恨毒品」　鹿希派哽咽道歉認了：魯莽又無知

吳宗憲當眾訓話兒子！「此生最痛恨毒品」　鹿希派哽咽道歉認了：魯莽又無知

溫妮認交往「億級男友」！當街熊抱恩愛　他親駕BMW接送「忙工作就派私人司機」

溫妮認交往「億級男友」！當街熊抱恩愛　他親駕BMW接送「忙工作就派私人司機」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面