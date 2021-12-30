被嫌矮！160cm男信義區「整桶屎」狂淋她全身洩憤　判刑定讞

記者吳銘峯／台北報導

台北市一名邱姓正妹，去年9月間在信義區威秀影城外遭男子柯敬憲潑屎，裝滿屎尿、廚餘的水桶，倒在正妹頭上，事發照片被PO上網，引發網友熱議。男子到案後供稱，因先前在夜店搭訕遭邱女嫌矮，才會潑屎洩憤。一審將柯男判刑3月，案經上訴，高院30日仍將他判刑3月、得易科罰金9萬元，全案定讞。

本案發生於去年9月19日，晚間邱女坐在北市信義區威秀影城廣場前的石椅講電話，突然一名身穿黑衣、戴口罩的男子，突然朝她潑灑整桶糞便，還將糞桶蓋在邱女頭上，隨後逃離現場。邱女的慘狀遭PO上網，引起網友熱議。而邱女則是趕緊返家清掉一身大便味，20日下午5時30分前往派出所報案，並對柯男提告公然侮辱。

柯男到案後，向檢警單位供稱，事發2、3個月前他與邱女在信義區夜店喝酒認識，但之後發生口角，雙方在臉書上互槓，邱女還在臉書上罵他矮。柯男不滿自己遭邱女霸凌，才氣得決定潑糞；由於邱女每次去夜店都會打卡，他才會知悉對方行蹤。因此他事先蒐集自己的糞便、尿液以及廚餘、發酵污水，犯下本案。檢方對柯男提起公訴。

一審法院審理後，認定柯男犯下「強制」、「強暴公然侮辱」2罪，判刑3月。案經上訴，高等法院30日二審宣判，高院認為柯男的行為僅成立「強暴公然侮辱罪」，但因他犯案手段，惡性非輕，對被害人來說，大庭廣眾之下要承受如此重大侮辱，非常難堪，因此高院認為雖然僅論一罪，但刑度須維持3月，得易科罰金9萬元，全案定讞。

本案發生後，邱女的處境引發網友同情，邱女當天就在臉書上PO出「謝謝大家的關心，我現在已經非常樂觀的態度面對，好加在我還活著，不是被砍也不是被潑硫酸。不過，欺負我的人真的也很聰明，你的屎真的臭⋯還有金針菇，我都懷疑你是不是有大腸癌。我洗了5次頭髮，到現在還有味道。」另外之後也轉戰直播，引起關注。此外，邱女先前也因在夜店前，行竊別人機車上的安全帽，遭檢方提起公訴。

▼柯男不滿被邱女嫌矮，朝對方潑糞洩憤。（圖／翻攝爆料公社、記者黃國霖攝）