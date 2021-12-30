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狼師猥褻女班長捏胸頂下體長達半年　審10年終於判5年半定讞

▲大腿,蜜大腿,腿粗,短裙,女生,辣妹。（圖／記者周姈姈攝）

▲狼師長期猥褻女班長，判刑定讞。此為示意圖。（圖／記者周姈姈攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北市某國中林姓班導師，在2011年間多次猥褻自己班上學生、國三的女班長小曼（化名），多次約小曼打羽毛球、或趁著自習時間，對小曼強吻、捏胸、頂下體，時間長達半年。事發後林男遭停聘並被提起公訴，案經法院審理10年，小曼至今都已是25歲正妹，最高法院才將林男判刑5年半定讞。

判決指出，小曼就讀國二升國三之暑期輔導起，到國三畢業期間，均由林男擔任班導師，由他負責班上授課、管理學生出缺席、生活規範，並有影響小曼學業成績及操行成績等權勢。林男明知小曼當時為未滿16歲的少女，竟利用她對老師懷有敬畏之心之際，多次猥褻小曼。

他多次約小曼打羽毛球、或趁著夜自習時，利用周遭無人之際，強行擁抱小曼，強吻小曼。還伸出狼爪，強行撫摸、搓揉小曼胸部，甚至吸吮乳頭，並以腳撐開小曼雙腳，隔褲子頂小曼下體，要求發生性行為。小曼多次嚇哭、極力反抗，才保住貞操。林男長期騷擾、猥褻小曼，直到畢業為止，時間長達半年。

畢業後3個月，同學在臉書上揪團回去看望老師，小曼憤而在臉書上留言「才不要去看那個變態」，同學回罵「老師對妳那麼好，怎麼可以這樣」，小曼母親發現臉書留言，詢問女兒時，小曼忍不住大哭，全案才因此爆發。小曼母親報警逮捕林男，林男遭停聘，並被提起公訴。

一二審、更一審法院均認定林男犯行多達7次，將他判刑8年6月。更二審減輕刑度，更三審審理後，仍認定林男犯下7次罪行，但因纏訟許久，更三審法院依照《刑事妥速審判法》減刑，改判有期徒刑5年6月。全案再上訴，最高法院30日駁回上訴定讞。

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