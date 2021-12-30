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上架秒掃88盒「好市多爆紅神物」　刷一排等退貨！網怒曝真相

▲▼ 。（圖／翻攝COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

▲「好市多神物」被堆在退貨專區，原因氣炸！（圖／翻攝COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

網搜小組／劉維榛報導

快轉回到2018年，好市多有一款399元「卡通迷你拼圖」紅極一時，能訓練孩子腦力，引發家長們瘋搶，甚至有會員掃光88盒，網路還人以900元高價轉售。轉眼過去，最近有網友在好市多退貨專區發現拼圖蹤影，一排疊高高等著打入冷宮，再度引起網友關注。

事實上，拼圖上的圖案通通是知名授權卡通，包括漫威英雄、迪士尼系列、佩佩豬以及小小兵等，共20款不同樣式鐵盒拼圖，每盒拼圖皆有24-50片，可說是「送禮自用兩相宜」，還有網友封是CP值最高的拼圖「媽媽讓小孩安靜的好玩具」。

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2018年時，該拼圖可說是好市多最紅神物之一，許多家長抱怨根本搶不到，「內湖現在沒了，聽說早上就掃光了」、「想要買到此款拼圖，真的是要先打電話詢問，且詢問了到現場也不一樣有貨，真的是要靠運氣」，甚至還有網路哄抬價格亂象，「黑心代購超敢賺，網路定價快900」、「買了一推賣不出去再拿去退」、「中和店沒限購，有一位媽媽搬了5大箱」。

▲▼ 。（圖／翻攝自COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

▲▼ 。（圖／翻攝自COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

▲代購業者狂掃8箱拼圖 。（圖／翻攝自COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

到了去（2020）年，有網友發現拼圖又上架了，依舊被代購業者一掃而空，照片可見一男一女顧著推車，而推車內竟然裝了8箱、約莫88盒的「迪士尼小鐵盒拼圖」，再度引發眾怒，「應該要限量吧」、「超無恥啊，壟斷貨源在網路上加價賣，賣不掉再拿回來退貨就好，做無本生意」、「很多東西缺貨，大多都是代購買走了，只要到蝦皮看看就知道了」。

而最近有網友經過好市多退貨專區時，眼尖發現台上疊了一排超熟悉包裝，仔細一看就是該款「迪士尼迷你拼圖」，總共16盒被貼上退貨條碼，讓原PO不禁搖頭直呼，「賣不好，所以提早退貨吼！」

文章曝光後，有網友斷言肯定是賣不出去而退貨，「是代購賣不完退貨吧」、「這不叫代購，這叫黃牛了」、「應該是以為可轉賣套利，結果買不出去」、「前些年我也一直買不到，切心去蝦皮下單...嘖嘖」、「應該是為了搶聖誕交換禮物的買氣，聖誕過了就趕快退貨」、「某一年聖誕節很夯，代購一組最高甚至賣到800～900」。

留言串中，不少網友給予負評，「鐵殼印刷漂亮，但想到要花力氣拼拼圖，就算了」、「之前買的已經在婦幼二手市集脫手，當時發現每一攤都有人在賣」、「去年有買，裡面很多缺片，而且很軟」、「昨天買了，但是發現有缺片，不然就是圖文不符」、「上禮拜聖誕節跟朋友玩交換爛禮物送出去了，哈哈哈哈哈」。

▼網友熱議。（圖／翻攝COSTCO 好市多 商品消費心得分享區）

▲▼ 。（圖／翻攝）

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