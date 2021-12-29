她抱怨好市多咖啡非「淺烘焙」　網友見手沖畫面全傻眼

▲一名好市多顧客分享咖啡豆手沖經驗，結果讓一堆網友全笑翻。（翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說／取自pexels）

圖文／鏡週刊

美式賣場好市多（Costco）物美價廉，是不少民眾採購首選。近日有名網友在臉書社團po文，在賣場看到淺烘焙的阿拉比卡有機咖啡豆，購買回家立刻用磨豆機打了2杯的份量手沖，原po抱怨外包裝雖然寫著淺烘焙，「但我可以確定那個成色絕對不是淺烘焙…」，不過整體口感卻出乎意料「過喉片刻即得回甘……毫無苦澀……」。多數網友看見原po手沖的畫面全都傻眼了，因「咖啡粉」大小仍非常粗糙，根本宛如咖啡豆碎屑，有人留言直呼「你忘記磨豆子了吧」。

有名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」po文，強調自己過往都不會買好市多的咖啡豆，「因為好市多的咖啡豆都是深烘焙的廉價咖啡豆居多，就是做生意的買回去泡給客人喝或是買回去丟在自動咖啡機給員工來賓喝的廉價咖啡豆居多⋯⋯」。

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▲網友發現「咖啡粉」研磨的大小根本宛如咖啡豆碎屑。（翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

原po沒想到昨（28）日在逛賣場時，赫然發現有賣淺烘焙的阿拉比卡有機咖啡豆，購買回家立刻用磨豆機打了2杯的份量手沖，不過原po看到內容物後抱怨表示，「外包裝雖然寫著淺烘焙，但我可以確定那個成色絕對不是淺烘焙……」。

不過原po品嘗手沖的咖啡後驚嘆，「沒想到……除了沒有我一直厭惡的深烘焙油耗味，還有幾種味道在我味蕾反覆翻攪……柑橘、佛手柑、野菊、煙燻奶油、雪茄葉、可可……入口滑順……酸甘平衡……過喉片刻即得回甘……毫無苦澀……」。最後，原po還開玩笑寫下，「中華民國雞蛋裡挑骨頭委員會附屬嫌貨才是買貨人協會執行長歪嘴雞關心您」。

網友們看完文章附圖後全傻眼，驚見原po根本沒有把咖啡豆磨細，「咖啡粉」的大小根本宛如咖啡豆碎屑，不少網友湧入留言，「受教了，原來豆子要這樣磨才好喝……」、「我還以為是蒜頭拍碎」、「你的豆子是用絞肉機絞的吧？」、「看到豆子砍成這樣，我確定你絕對不是歪嘴雞」、「咖啡豆是用磨藥缽搗的嗎」。



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