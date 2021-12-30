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1元吃麥當勞辣味麥脆鷄腿、喝超商咖啡　1／1限定12個時段開搶

東森購物跨年48hr快閃加碼（圖／東森購物網提供）

▲東森購物網推出「2022尾牙派對」狂歡優惠迎接2022年，並在12/31、1/1加碼跨年48小時快閃優惠。（圖／東森購物網提供）

記者洪菱鞠／台北報導

2022年即將到來，不只超商有跨年、元旦優惠，網購也有好康可以搶，東森購物網推48小時快閃6%禮物卡回饋，蝦皮購物祭出限時下殺1元的麥當勞辣味麥脆鷄腿及CITY CAFE虛擬提貨卡，其他平台則有促銷折扣、精選保暖小物，在跨年倒數的同時，記得把握機會撿便宜。

迎接2022年，東森購物網推出「2022尾牙派對」狂歡優惠，大方送尾牙紅包，首推12/31及1/1跨年48小時快閃優惠，全站消費滿千並登記，可獲得6%禮物卡回饋；即日起至1/17期間天天送優惠，每日登入網站參加尾牙摸彩活動，免費送東森幣，中獎率100%，還有一千張折價券「一鍵全領」限量開搶，以及2022會員挑戰任務牆活動全新上線，累積5筆滿千訂單就送500元折價劵，活動最高可得15500枚東森幣。

蝦皮購物1/1限定新年派對美食$1UP活動（圖／翻攝自蝦皮購物）

▲麥當勞辣味麥脆鷄腿即享券、CITY CAFE虛擬提貨卡，在1/1當天限定下殺只要1元。（圖／翻攝自蝦皮購物）

打算用美食來迎接新年第一天的話，原價55元的麥當勞辣味麥脆鷄腿即享券，以及原價35元的CITY CAFE虛擬提貨卡，1/1在蝦皮購物下殺只要1元，於凌晨00:00起限時瘋搶，其中，CITY CAFE虛擬提貨卡可兌換中杯美式、四季春青茶或經典紅茶，共12個開搶時段，包括00:00、02:00、10:00、12:00、12:30、13:00、13:30、14:00、16:00、18:00、20:00、22:00，有興趣的人，趕快記下時間，準備好手刷一波。

蝦皮購物也祭出其他超殺好康，泰麵泰式乾拌麵、3點1刻經典炭燒奶茶、來自日本的AGF Maxim咖啡，通通1元銅板價，還有11元的卡迪那95℃北海道風味薯條。除了美食優惠大放送，另推薦必搶iPhone 13 128G狂殺11,111元、Nintendo Switch OLED白色主機4,888元，想換新機或提前準備好過年娛樂的話，可鎖定12:00、18:00兩大時段，設鬧鐘提醒自己搶起來。

PChome 24h購物12/30～1/3限時推出「跨年爆殺 挑戰最低價」，全站超過百件商品挑戰市場最低價，單品降價最多超過2萬，並祭出生活日用全系列單筆結帳滿999元現折168元、食品類滿千折百，美妝商品12/31前加碼滿3,000元登記送200P幣等促惠，不限帳號及次數，回饋無上限，刷花旗PChome聯名卡最高回饋37%、Pi 拍錢包綁定Pi卡筆筆回饋5%無上限。

跨年活動少不了戶外用保暖小物，momo購物網集結超過上百款暖手寶、暖暖包、雨具等保暖防雨小物，冬季限時優惠5折起；樂天市場則是精選增添跨年氛圍，像是防疫必備的俏虎報喜醫療口罩，印上新年祝賀字樣與俏皮老虎圖樣相當討喜，以及包含虎耳朵髮箍、虎紋領結、老虎尾巴的老虎髮箍三件組，一次戴上，立刻成為派對焦點，又很應景迎接虎年到來。

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