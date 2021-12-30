iPhone霸榜坐穩「業績王」　強攻3大網購平台年度最熱賣手機

▲回顧2021一整年網購賣最好的智慧型手機就是iPhone。（圖／資料照）

記者洪菱鞠／台北報導

手機市場廝殺激烈，盤點2021整年哪些手機最熱銷，東森購物網、momo購物網與PChome 24h購物3大電商平台，以銷量統計，分別發布年度十大熱銷智慧手機排行榜、十大熱銷商品風雲榜，而結果不意外，各家的年度業績王寶座都被iPhone奪下，iPhone 12、iPhone 13熱銷霸榜賣到嚇嚇叫。

蘋果不只新機搶手，即使是前一代機型也依舊熱賣，東森購物網公布2021「年度十大熱銷風雲榜」，iPhone 12 128G狂賣1萬5千支，營業額3.5億元成為熱銷冠軍，尤其在今年雙11活動中，出現5位千萬刷手專搶Apple產品，下單第1名會員搶購Apple 3C總額超過2,680萬元，其中一人更鎖定 iPhone下單超過350支手機，消費金額破百萬的會員就有28名。

在PChome 24h購物統計十大熱銷智慧手機榜單中，光是iPhone手機就佔了7個席次，前6名依序是iPhone 12、iPhone 13、iPhone 12 pro max、iPhone 13 pro、iPhone 12 pro、iPhone 13 pro max，由2020年、2021年推出的兩大系列旗艦機種一口氣包辦，第8名為相對便宜的iPhone 12 mini。拿下其他名次的三款Android手機，則是三星的入門手機及平價5G中階機種，分別是第7名Galaxy M12、第9名Galaxy A52s 5G、第10名Galaxy A32 5G。

▲不管是今年上市的iPhone 13，或是前一代iPhone 12，都是網購平台年度十大熱銷智慧手機排行榜的冠軍。（圖／Apple）

今年上市的iPhone 13，也在momo購物網展現高人氣，不僅是2021年十大熱銷品類的3C冠軍，人氣機種單月最高銷售2,000台，在年度十大熱銷智慧手機排行中，iPhone 13、iPhone 13 Pro Max更是分別登上冠亞軍，而入榜的智慧手機也涵蓋中日韓品牌，第3～10名依序為三星Galaxy A52s 5G、Google Pixel 6、OPPO A74 5G、三星Galaxy S20 FE、Sony Xperia 10 III、紅米Note 10 Pro、vivo Y20、華碩ZenFone 8。

從各家排行統計來看，歷年蘋果發表會後，即掀起死忠粉絲的換機潮，效能、拍照大升級的iPhone 13也不例外，即使頂規旗艦機型iPhone 13 Pro Max要價3萬6900元起，仍吸引鎖定高階的消費者，另有很多人趁著舊款iPhone 12價格跳水撿便宜，對應不同果粉需求。Android手機陣營方面，像是三星A系列中階機、5G入門旗艦機Google Pixel 6，以及高CP值的vivo Y20、紅米Note 10 Pro，在便宜預算內能滿足基本通訊與上網需求，對消費者來說也很有吸引力。