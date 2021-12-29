婆婆亂拆包裹…驚見「媳婦情趣內衣」辱罵太放蕩　人夫夾中間崩潰

▲老婆買的情趣內衣被婆婆擅自拆開，還曬在家陽台。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

婆媳同住真的傷感情嗎？一名人夫崩潰求救，11月中媽媽搬過來一起住，前幾天擅自拆了家中包裹，結果拆到老婆網購的「情趣內衣」，還自作主張拿去洗、曬，老婆回家看到直接理智線斷裂，婆媳倆吵到當場撕破臉，「鬧到最後我老婆氣到收拾東西回娘家去了，說我媽不搬走她就不回來了。」

人夫在「爆料公社APP-匿名公社」還原當時狀況，媽媽收到包裹還以為是她買的東西，便直接拆開來檢查，結果裡面是老婆買的情趣內衣，「等到我們晚上下班的時候，就看到後陽台那曬著我們買的情趣內衣，我媽不但拆開了還拿去洗了」，夫妻倆當下尷尬至極，老婆也覺得自己不被尊重。

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▲網友一面倒挺媳婦。（示意圖／CFP）



原PO老婆氣得向婆婆理論，婆婆則反駁「誰知道是妳買的」，婆媳倆為此爭論不休，「後面她們越吵越凶，我媽說我老婆放蕩之類的，一個女人穿這種內衣，不知道的還以為是做什麼特殊職業的」，原本老婆就很反對原PO接媽媽來住，如今發生這件事更加排斥，兩人妳一句我一句吵得不可開交，老婆最後行李收一收就回娘家去，原PO夾在兩個憤怒的女人中間快崩潰。

網友留言，「你媽也太沒水準了吧，幹嘛隨便拆人家包裹」、「你媽會網購卻是文盲？拆人家包裹還罵人家放蕩？」「你媽寶的可能性非常大」、「婆婆不尊重媳婦在先，就算不小心拆錯，也應該放回去並道歉，怎麼還雞婆幫洗晾掛在曬衣架，感覺就是要讓媳婦難看」、「你的鬼調停一定是幫媽媽說話，不然老婆幹嘛跑，騙肖欸。」