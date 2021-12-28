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殺人罪被打臉！黃子洋酒駕致死罪收押...律師曝還有機會

▲▼高雄男黃子洋撞碎一家四口天倫夢。（圖／民眾提供）

▲高雄男黃子洋酒駕撞碎一家四口天倫夢。（圖／民眾提供）

記者黃哲民／台北報導

高雄男子黃子洋前天（26日）第3度酒駕，撞上正在過馬路的一家4口，造成范姓母親身亡，林姓父親和2位女兒分受輕重傷，高雄地檢署訊後依殺人等罪嫌向高雄地院聲押禁見黃男，雄院改以酒駕肇事致人於死罪嫌裁定黃男羈押，律師鄭遠翔表示，聲押庭法官對於裁定羈押罪名的見解，不代表日後就必須以這個罪名起訴，檢方若能舉證黃男肇事時有不確定殺人故意，仍可用殺人罪論處。

鄭遠翔解釋，所謂不確定殺人故意，在本案就是指黃男明知自己醉醺醺開車上路，可能危及其他用路人的安全，仍抱持就算撞死人也無所謂的心態，尤其黃男先前已有2次酒駕被查獲紀錄，檢方可能認為他明知故犯，所以依最重可判死刑、無期徒刑或10年以上徒刑的殺人罪嫌聲押禁見。

▲▼高雄酒駕撞死慈母，黃子洋。（圖／翻攝臉書）

▲高雄男子黃子洋涉第3度酒駕，撞上1家4口造成范姓母親身亡。（圖／翻攝臉書）

法官雖然裁定黃男羈押，卻改用可判3年以上、10年以下徒刑的酒駕肇事致人於死罪嫌，鄭遠翔分析，這代表法官認為目前還無法證明黃男當時有殺人意圖，僅能從黃男的客觀行為，也就是酒醉不能安全駕駛，卻肇事並造成被害人死亡的結果適用法律。

鄭遠翔強調，聲押庭法官對裁定羈押罪名的見解，僅決定被告當下有無羈押理由與羈押必要，不會拘束案件之後的偵辦，且有些地院規定偵辦期間裁定被告羈押的法官，日後要迴避同案審理，因此檢方後續偵辦若能舉證黃男肇事時，心存不確定殺人故意，仍可依殺人罪嫌起訴，法官審理若採納檢方舉證，也可用殺人罪判刑。

至於高雄市長陳其邁第一時間呼籲，修法以殺人罪外加查扣肇事車輛的方式嚴懲酒駕肇事行為，雄院對黃男的裁定是否等同於打臉市長，鄭遠翔認為不必過多聯想，市長身為地方父母官，一定會從民眾的角度去呼籲重罰，但市長的主觀期待、輿論的批評壓力，都不該干預案件偵審，應尊重檢察官依法獨立偵辦、法官依法獨立審判，才能讓被告得到應有制裁。

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