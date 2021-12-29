友人寄宿他裝針孔偷拍洗澡　馬桶下方這東西讓他惡行曝光

▲桃園市鄧姓男子今年3月間趁吳姓女子借宿其住處時，在浴室馬桶水箱下方安裝針孔攝影機，偷拍女子如廁與沐浴影像，當場被發現報警提告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市鄧姓男子於今年3月間趁吳姓女子借宿其住處，裝設針孔偷拍吳女，吳在浴室如廁與沐浴時發現馬桶水箱下方有不明光線，仔細查看竟有具針孔攝影機，氣得報警提告。鄧男在檢警偵訊時坦承犯行，並查扣其針孔攝影機等證物；桃園地院審結，依犯竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，判處有期徒刑2月，還可上訴。

檢警調查，鄧姓男子與吳姓女子為朋友關係，今年3月25日晚間8時許，吳女借宿鄧男住處，在浴室如廁與沐浴時，發現馬桶水箱下方有不明光線，結果發現竟然有一具針孔攝影機，且已開啟攝影功能，吳女驚覺自己如廁與沐浴影像遭竊錄，憤而質疑鄧，並向警方報案提告。

鄧接受檢警偵訊時，坦承在浴室安裝針孔攝影機，以此方式竊錄吳女如廁、沐浴時裸露身體之非公開活動及身體隱私部位，檢方根據警方查扣的針孔攝影機、記憶卡等證物，依妨害秘密罪嫌將鄧起訴，並向地院聲請簡易判決處刑。

桃園地院法官審訊時，吳女指控借宿鄧男住處，但鄧男卻在浴室馬桶水箱下方偷裝針孔，竊錄其如廁與沐浴影像；法官認為，鄧男於檢警偵查中均坦承不諱，與告訴人吳女指述情節相符，並與其自白與事實相符，堪以採信。

法官審酌，鄧男與女子為朋友，竟利用告訴人之信任，以針孔攝影機竊錄其非公開活動與其身體隱私部位，已侵害其個人隱私與人格尊嚴，對其心理造成相當傷害；被害人於偵查中指稱，「被告會道歉只是害怕罪嫌，並非真心道歉」等語，被害人也向法院書記者表示無意與鄧男調解，將他判刑2月。

法官審結，鄧男犯行明確，依竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪，判處有期徒刑2月，得易科罰金，以1仟元折算1日，本案還可上訴。

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