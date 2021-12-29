看完夜景投宿摩鐵...趁她洗澡襲胸想硬上！色男下場曝

▲左姓男子前年與友人在桃園虎頭山看夜景，事後與女子投宿摩鐵，趁其洗澡時硬闖浴室襲胸摸背，後來還脫光衣物欲硬上遭拒還挨告。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市左姓男子前年5月間與友人到桃園市虎頭山看夜景，事後提議載其中1名女子投宿摩鐵，卻趁其洗澡時闖入浴室，趁機襲胸摸背被趕出浴室，左男在再起淫念、脫光衣服在床上等女子，女子嚇壞了打電話向友人求救，左竟推倒女子企圖硬上，女子嚇到縮在角落尖叫反抗，左男才停止性侵意圖；桃園地院審結，左男依犯強制性交未遂罪，判處有期徒刑2年，還可上訴。

檢警調查，左姓男子於2019年5月30日與2名友人相約到桃園市虎頭山環保公園看夜景，行前還開車搭載女子共4人看夜景，後來深夜無處可去，左男提議送女子到附近摩鐵投宿，女子進入摩鐵後直接上樓洗澡，未料，左男卻起淫念，藉故要上廁所闖進浴室，趁機對女子襲胸與撫摸背部等處。

女子受到驚嚇後將左男驅趕出浴室，並打電話向友人求助，左男卻起淫念，脫光衣物後全裸躺在床上，還以有事情要與女子商談不願離開，還要女子掛斷與友人電話，女子走出浴室後被左推倒在床上，欲親吻且伸手襲胸部等處企圖硬上性侵，但遭女子斷然拒絕推開與反抗，左男才停止進一步性侵行為，女子躲在角落，左男則保證不會侵犯她，還將女子送至友人住處才離開，女子事後報警提告。

桃園地院審理時，左男否認犯行，辯稱，當時與女子說好一起去汽車旅館休息，且之前曾與女子發生過性行為，這次休息心中多少有點期待可以發生性行為，且如果她願意的話可以配合，但後來女子拒絕，我只好不要，並沒有違反女子意願摸其胸部，也沒有把她推倒在床上等語。

女子則證稱，當時到摩鐵洗澡洗到一半，左男突然佯稱要借廁所推門硬闖，還撫摸其背部與臀部等處，她洗好出來見到左全裸躺在床上，還遭左推倒床上，壓在其身上襲胸企圖硬上，經她拒絕抵抗才停止。法官認為，女子在檢方與院方審訊時陳述受害經過均一致，對於相關細節也描述清楚。

法官參酌女子與證人供詞，左男之辯護人辯稱女子是因遭證人發現其與左共同投宿摩鐵之事，才轉念不願與左發生性行為云云，顯屬無稽辯詞；法官參考雙方證詞、女子友人說法等，足認左男犯行明確，且左犯後意圖狡辯，犯後態度非佳，事後左男雖有調解意願，惟女子並無意願，雙方遂未達成調解，法官審結依強制性交未遂罪判處2年有期徒刑，本案還可上訴。

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