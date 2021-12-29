快訊／南科焦屍趴龍頭！恐怖作業員「涉殺情敵」遭法院羈押禁見

▲檢方認定洪男涉嫌殺人焚屍，有逃亡及滅證之虞，聲請羈押禁見獲准。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南科學園區迎曦湖北側停車場29日清晨驚傳焦屍案，檢察官以洪嫌涉嫌重大，向法院聲請羈押禁見。台南地院晚上8時召開羈押庭審理，認為洪嫌所犯殺人罪為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，且有事實及相當理由足認被告有逃亡、勾串、滅證之虞，因此在晚上9時20分許裁定羈押禁見。

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台南地院行政庭長林福來指出，南科焦屍案被告洪姓男子經訊問後，坦承因感情糾葛，持兇刀剌向被害人身體部位正面及背部各一刀，再騎被害人機車將死者載到附近停車場，以汽油放火焚燒被害人後逃離現場。不過，洪男辯稱，他拿刀只是要嚇嚇被害人，並沒有想致對方於死地。

法官認為，本案有證人即被告之前女友等人證述在卷，又有卷內檢警所提事證可佐，足認被告涉犯刑法第271條第1項之殺人罪之犯罪嫌疑重大。又被告所犯殺人罪為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，且有事實及相當理由足認被告有逃亡、勾串、滅證之虞。

法官指出，被告所涉犯行，對社會治安有相當危害，權衡公共利益與被告人身自由，應認對被告為羈押為適當，以確保偵查、追訴之進行，尚難以具保、責付或限制住居等方式代替羈押，而有羈押之必要，裁定諭知被告洪嫌應予羈押，並禁止接見通信。

台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌指出，案經初步調查，發現37歲葉姓死者29日凌晨下班後，與洪姓被告騎機車在南科園區環西一路與環東一路發生爭執扭打，不久後倒臥在該路口，被洪姓被告載至迎曦湖畔停車場，過程中還因行車不穩、擦撞電線桿，發生自撞車禍。

洪嫌見死者機車因擦撞電線桿而逸漏汽油，隨即在停車場內點燃汽油，焚燒死者及機車。檢察官訊問後，認為洪嫌涉犯殺人罪嫌重大，屬最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，有逃亡及滅證之虞，向台南地院聲請羈押禁見洪嫌。經台南地院裁定羈押，並禁止接見通信。

外界懷疑，當時洪嫌以機車雙載方式焚燒時，葉男很可能僅僅只是受傷，尚且活著，卻遭洪嫌活生生縱火燒死，又或著死者當時早已死亡，洪嫌確實是縱火焚屍？對此，檢方表示，將擇期解剖查明確切死因。