　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／南科焦屍趴龍頭！恐怖作業員「涉殺情敵」遭法院羈押禁見

▲涉嫌殺人焚屍的洪姓男子，檢察官訊後以他涉嫌重大，涉犯本刑5年以上有期徒刑之罪，有逃亡及滅證之虞，向台南地院聲請羈押禁見。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲檢方認定洪男涉嫌殺人焚屍，有逃亡及滅證之虞，聲請羈押禁見獲准。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南科學園區迎曦湖北側停車場29日清晨驚傳焦屍案，檢察官以洪嫌涉嫌重大，向法院聲請羈押禁見。台南地院晚上8時召開羈押庭審理，認為洪嫌所犯殺人罪為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，且有事實及相當理由足認被告有逃亡、勾串、滅證之虞，因此在晚上9時20分許裁定羈押禁見。

台南地院行政庭長林福來指出，南科焦屍案被告洪姓男子經訊問後，坦承因感情糾葛，持兇刀剌向被害人身體部位正面及背部各一刀，再騎被害人機車將死者載到附近停車場，以汽油放火焚燒被害人後逃離現場。不過，洪男辯稱，他拿刀只是要嚇嚇被害人，並沒有想致對方於死地。

▲涉嫌殺人焚屍的洪姓男子，檢察官訊後以他涉嫌重大，涉犯本刑5年以上有期徒刑之罪，有逃亡及滅證之虞，向台南地院聲請羈押禁見。（圖／記者林悅翻攝，下同）

法官認為，本案有證人即被告之前女友等人證述在卷，又有卷內檢警所提事證可佐，足認被告涉犯刑法第271條第1項之殺人罪之犯罪嫌疑重大。又被告所犯殺人罪為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，且有事實及相當理由足認被告有逃亡、勾串、滅證之虞。

法官指出，被告所涉犯行，對社會治安有相當危害，權衡公共利益與被告人身自由，應認對被告為羈押為適當，以確保偵查、追訴之進行，尚難以具保、責付或限制住居等方式代替羈押，而有羈押之必要，裁定諭知被告洪嫌應予羈押，並禁止接見通信。

▲涉嫌殺人焚屍的洪姓男子，檢察官訊後以他涉嫌重大，涉犯本刑5年以上有期徒刑之罪，有逃亡及滅證之虞，向台南地院聲請羈押禁見。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌指出，案經初步調查，發現37歲葉姓死者29日凌晨下班後，與洪姓被告騎機車在南科園區環西一路與環東一路發生爭執扭打，不久後倒臥在該路口，被洪姓被告載至迎曦湖畔停車場，過程中還因行車不穩、擦撞電線桿，發生自撞車禍。

洪嫌見死者機車因擦撞電線桿而逸漏汽油，隨即在停車場內點燃汽油，焚燒死者及機車。檢察官訊問後，認為洪嫌涉犯殺人罪嫌重大，屬最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，有逃亡及滅證之虞，向台南地院聲請羈押禁見洪嫌。經台南地院裁定羈押，並禁止接見通信。

▲涉嫌殺人焚屍的洪姓男子，檢察官訊後以他涉嫌重大，涉犯本刑5年以上有期徒刑之罪，有逃亡及滅證之虞，向台南地院聲請羈押禁見。（圖／記者林悅翻攝，下同）

外界懷疑，當時洪嫌以機車雙載方式焚燒時，葉男很可能僅僅只是受傷，尚且活著，卻遭洪嫌活生生縱火燒死，又或著死者當時早已死亡，洪嫌確實是縱火焚屍？對此，檢方表示，將擇期解剖查明確切死因。

►Jo Malone香水打折了！低至1452元快搶

ET快訊
正妹炫富「老公豪送132萬現金」　甜笑曬照：沒錢我也嫁
婆婆亂拆包裹　驚見「媳婦情趣內衣」辱罵太放蕩
男子懸賞50萬元找寵物貓　發文2小時刪了！網驚：提早領年終
快訊／南科焦屍案！恐怖作業員「涉殺情敵」遭羈押禁見
手腕痛炸「1動作自測」媽媽手！醫示警6種人罹患率超高
台北百萬名車追撞對決　2車撞爛畫面曝光
快訊／《立場新聞》被迫停止運作　蔡英文說話了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／南科焦屍趴龍頭！恐怖作業員「涉殺情敵」遭法院羈押禁見

台北百萬名車追撞對決...2車撞爛「慘況曝光」4人驚嚇1人受傷

快訊／新店男載孫「撞死賣菜嬤」！涉過失致死10萬交保

快訊／台南副議長林炳利涉詐領助理費　妻列共犯遭羈押禁見

偵查佐勾結高利貸集團　還用警政系統查個資！遭拘提10萬交保

三峽女愛不對人上網求助　感情諮詢要匯人民幣…警說服她回頭

台中女拒繳罰單停車費共26萬　500萬房屋遭查封秒掏錢

運將載癌嬤就醫不收車資還借3千！以為遭騙報警...真相令人悲傷

獨／酒駕毀兒媳一家！70歲阿公小黃駕照被收回　嘆：怎麼幫他們

嘉市某高工畢業校友返校墜樓　送醫搶救不治

大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

《華燈初上》危機篇預告

拖鞋小弟「走溼答答樓梯」大滑倒　換完衣服又摔！動作像複製貼上

客開條件「月給20萬+房車」包養　20歲酒店妹秒拒絕：年紀差太多

百年古厝破洞無力修4口擠5坪房　義工打造新屋助少女一家過好年

她住1晚「原價近3萬」超雷溫泉館　枕頭有髒汙...與蜘蛛、蛞蝓齊泡湯

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

被插隊氣瘋怒朝對方吐口水引戰　2人互毆他倒地轉身抄球棒逆轉！

快訊／南科焦屍趴龍頭！恐怖作業員「涉殺情敵」遭法院羈押禁見

台北百萬名車追撞對決...2車撞爛「慘況曝光」4人驚嚇1人受傷

快訊／新店男載孫「撞死賣菜嬤」！涉過失致死10萬交保

快訊／台南副議長林炳利涉詐領助理費　妻列共犯遭羈押禁見

偵查佐勾結高利貸集團　還用警政系統查個資！遭拘提10萬交保

三峽女愛不對人上網求助　感情諮詢要匯人民幣…警說服她回頭

台中女拒繳罰單停車費共26萬　500萬房屋遭查封秒掏錢

運將載癌嬤就醫不收車資還借3千！以為遭騙報警...真相令人悲傷

獨／酒駕毀兒媳一家！70歲阿公小黃駕照被收回　嘆：怎麼幫他們

嘉市某高工畢業校友返校墜樓　送醫搶救不治

俄羅斯關閉最知名「人權團體」　美國國務卿布林肯批侮辱人權

女星吃魚酥「硬硬的好奇怪」　竟是咬碎玻璃！吐出傻眼：以為牙齒斷

美式雙層牛肉堡讓食肉控大滿足　美國人都想咬一口的雲端漢堡登台

凌晨就開工...持修拍照拍到精神渙散　「死樣子」罕見曝光了

蔡英文號召挺「靜昶」！趙少康批滿腦子政治：顯見吃乾抹盡心態

搬家「必知6風水」重點！少帶土、米、水　一不小心就厄運纏身

綠界現金增資每股1010元　上櫃承銷價望破千元

家家為《華燈》獻唱　竟然劉品言「超有壓力」原因曝光

快訊／南科焦屍趴龍頭！恐怖作業員「涉殺情敵」遭法院羈押禁見

F-16V戰機低空飛過　巨大音爆震碎嘉義小村落民宅玻璃

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

社會熱門新聞

南科工程師遭情敵砍死　「雙載運屍」縱火狂燒

彰化工廠燃燒　爆炸聲狂響搶救中

刑事局形象大使淪小三！和人夫要賠35萬

錢莊借錢家被騙過戶　7口流落街頭

獨／酒駕毀兒媳一家！70歲阿公淚崩：怎麼幫他們

快訊／漢翔水湳機工廠爆炸　1命危送醫搶救

高雄大執法第2日破功！又有酒駕男衝撞檳榔攤　西施送醫

新北男與妻歡愛「突馬上風」！4天前剛打BNT

國1重大車禍！現場1人命危

兒子傷重失憶　林爺爺瞞媳婦死訊

快訊／南科火燒機車「一具男焦屍趴臥龍頭」

漢翔塵爆36年老領班遭壓死　不良紀錄曝光

遭酒駕撞飛爸爸　醒後「躁動想找妻兒」

快訊／台中砂石車碰撞機車！女騎士命危搶救中

更多熱門

相關新聞

郭信良議長疼惜南特囝仔送輔具

郭信良議長疼惜南特囝仔送輔具

台南特教學校29日收到一份特別的禮物，台南市議會郭信良議長與南特家長會黃依姍會長於餐敘相識，出身安南區的郭信良議長與坐落於安南區的台南特殊教育學校，有一份在地親切感，在了解學的需求後，捐贈安全平背椅給南特身障生使用。

即／台南副議長涉詐助理費　妻遭裁定羈押禁見

即／台南副議長涉詐助理費　妻遭裁定羈押禁見

南科焦屍相驗結果出爐　兇嫌遭聲押禁見

南科焦屍相驗結果出爐　兇嫌遭聲押禁見

台南跨年將施放煙火

台南跨年將施放煙火

南科工程師遭情敵砍死　「雙載運屍」縱火狂燒

南科工程師遭情敵砍死　「雙載運屍」縱火狂燒

關鍵字：

台南南科焦屍羈押禁見

讀者迴響

熱門新聞

王子、郭雪芙爆熱戀「IG同步發聲」

陳玉珍情路坎坷　自爆9年沒做愛背後原因

直擊《木曜》溫妮當街激吻熊抱！

鹿希派將離開台灣！　吳宗憲沉痛證實了

「同志天菜」主持人爆9年婚變！

直擊王子路邊「激吻撫摸郭雪芙」

溫妮認了交往「億級男友」！

郭雪芙、王子驚爆熱戀！

快訊／吳宗憲來了！給鹿希派大擁抱

陳松勇料到會爭產：爸爸保護妳

蝦皮店到店「取消0元免運」！網見價格笑了：還是賺

一線主播搞車震　驚天八卦嚇歪許聖梅

WAKUWAKU JAPAN明年4月停播

立場新聞宣布停止運作　所有員工已遣散

陳松勇二弟氣「從來不講哥哥狀況」！對遺產沒半句話

更多

最夯影音

更多
大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離

大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離
水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

《華燈初上》危機篇預告

《華燈初上》危機篇預告

拖鞋小弟「走溼答答樓梯」大滑倒　換完衣服又摔！動作像複製貼上

拖鞋小弟「走溼答答樓梯」大滑倒　換完衣服又摔！動作像複製貼上

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面