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社會 社會焦點 保障人權

太囂張！彰化男警局前酒駕蛇行暴衝燒胎　函送改拘提+建請聲押　

記者唐詠絮／彰化報導

彰化二林鎮1名陳姓男子(44歲)已經連續8次大鬧警局，21日凌晨酒駕，把貨車當成跑車，在萬興派出所前來回蛇行暴衝、長按喇叭燒胎後逃逸，警方原本將他依公共危險罪嫌函送法辦，但因為他無視公權力的行為，今天芳苑警方持拘票將陳嫌拘提到案，偵詢後移送地檢署偵辦，並聲請預防性羈押。

▲陳姓男子深夜在派出所前違駕。（圖／讀者提供）

▲陳姓男子深夜在派出所前違駕。（圖／讀者提供）

這名陳姓男子從事裝潢工作，在地方是出了名的檢舉狂人，今年曾與鄰居發生衝突後，對警方心生不滿，酒後就到警局謊稱報案，已經有8次記錄，去年還曾經拿滅火器大鬧醫院急診室，熟知陳男行為的地方人士也表示，陳男不喝酒就是一個正常人，只要喝了酒就開始變得很「盧」，家人對他也無可奈何。

▲陳姓男子深夜在派出所前違駕。（圖／讀者提供）

警方指出，彰化縣警察局芳苑分局於12月21日凌晨1時30分許接獲民眾報案有輛小貨車在萬興派出所前馬路狂按喇叭，公然挑釁公權力，該分局巡邏員警立即對其實施攔檢，惟該部小貨車攔檢不停加速逃逸，沿路不斷蛇行、變換車道逆向行駛、突然停車及將車輛停放於路中央，罔顧用路人安全，致生公眾往來危險，涉嫌刑法第185條第1項公共危險罪，警方除製單告發違規外，並就陳嫌挑釁公權力且有嚴重危害公眾人身安全之虞，報請彰化地檢指揮偵辦，由警方持拘票將陳嫌拘提到案，偵詢後移送地檢署偵辦。

另鑑於陳嫌有反覆實施前揭犯行，芳苑警方並建請檢察官向彰化地方法院聲請預防性羈押，以保障大眾生命、財產安全，分局長李益杰強調公務機關代表國家執行公權力，絕不容許不法份子挑釁，警方對於違法滋事者一定依法嚴辦，秉持「暴力零容忍」精神，絕無妥協空間。

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