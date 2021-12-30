淫魔富商前女友恐被關到死！誘少女供性侵　5罪成立最重判65年

▲麥絲威爾律師正準備進行上訴。（圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

美國淫魔富豪艾普斯坦前女友麥絲威爾（Ghislaine Maxwell），因涉未成年少女賣淫案件被捕。紐約聯邦法院陪審團29日裁定，麥絲威爾5項罪名成立，最高將面臨65年監禁。但令人關注的是，她目前已60歲，恐怕將在牢獄中度過此生。

CNN報導，現年60歲的麥絲威爾5項聯邦罪名成立，包括性販運未成年者、意圖押運未成年人從事性犯罪活動以及其他3項相關罪名，僅引誘未成年者旅遊進行違法性行為罪名為無罪。她如今面臨最高65年刑期，當法院宣讀判決時，她並未表現出任何反應，而法官奈森（Alison Nathan）並未訂下宣判日。

檢察官表示，在1994年至2004年期間，麥絲威爾與艾普斯坦（Jeffrey Epstein）在紐約、佛羅里達、新墨西哥、美屬維京群島，密謀引誘年輕女孩與艾普斯坦發生性關係。在審判期間，有4名女性指證，艾普斯坦在過程中虐待她們，麥絲威爾有時也參與其中。

▲▼陪審團由6名女性、6名男性組成，在過去6天內進行約40小時審議。麥絲威爾聽取宣判時並未表現出任何反應。（圖／路透）

證人簡（Jane，化名）指出，麥絲威爾負責籌組為艾普斯坦性按摩；另名證人卡羅琳（Carolyn，化名）則說，當她14歲那年，麥絲威爾撫摸她的乳房及臀部時提及「對艾普斯坦和他的朋友們來說，妳的身體真的很棒」。

第3名證人凱特（Kate，化名）透露，麥絲威爾之前邀請過她並指導如何替艾普斯坦性按摩，且經常和她提及性相關話題，要求她邀請其他年輕女孩過來，一同滿足艾普斯坦的性欲。第4名證人法默（Annie Farmer）是唯一使用全名作證的原告，點名麥絲威爾1996年在艾普斯坦新墨西哥農場按摩她赤裸雙峰，而當年的她才16歲。

艾普斯坦是名億萬富豪，被認為是英國德魯王子、美國前總統柯林頓、美國前總統川普的密友，但在2019年被捕一個月後，在紐約監獄中輕生。

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