打高端終於可以入境美國？他獲聘遊說拜登政府　是白宮顧問的胞弟

▲高端疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

記者羅翊宬／綜合報導

高端新冠疫苗為台灣境內首支獲准使用的本土疫苗，至今卻尚未成為美國允許旅客入境時所施打的疫苗廠牌之一，不過如今事件迎來轉變的曙光！美媒指出，高端公司聘請美國當地遊說家傑夫•里切蒂（Jeff Ricchetti）向美國拜登政府建議，將高端疫苗納入允許外籍旅客入境美國的疫苗，而他正是美國白宮顧問的胞弟。

根據美媒《CNBC》，從一份新的遊說報告中指出，來自台灣的「高端疫苗生物製劑」（Medigen Vaccine Biologics）聘請遊說家傑夫•里切蒂，並於今年12月中旬為高端向美國政府提出遊說申請，建議將高端疫苗列入新冠疫苗批准入境名單之一，允許接種高端疫苗的外籍旅客能夠搭乘飛機入境美國。

報導指出，傑夫•里切蒂是美國白宮顧問史蒂夫•里切蒂（Steve Ricchetti）的胞弟，而美國疾病管制與預防中心（CDC）的官方網站目前並未將高端疫苗列為可接受外籍旅客入境的施打疫苗廠牌之一。

高端決定聘用傑夫•里切蒂之際，正是拜登政府面臨美國疫情升溫之時。

從公開的記錄上顯示，傑夫•里切蒂是高端公司聘請的首位遊說家，從拜登政府上台以來，他就迎來了一波新客戶，其中包含電子商務巨擘亞馬遜（Amazon），而他擔任白宮顧問的胞兄史蒂夫•里切蒂曾直接參與幫助贏得國會對拜登近期簽署1兆美元基礎設施法案的支持。

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