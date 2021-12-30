美「日增51萬例」破紀錄　醫：還不趕快列高風險國家啊？

記者陳俊宏／綜合報導

美國29日單日確診高達51萬2553例，再創該國新冠疫情以來新高。對此，衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男認為，美國新增創了新高，這代表什麼？還不趕快把美國列為高風險國家啊？

沈政男在臉書說，南非剛好在一個月前被列為高風險，那時疫情還比不上現在的美國，其他歐洲國家也須比照辦理；只是如果歐美都改為高風險，那麼旅館又不夠用了，因此暫時還不會這麼做。

沈政男認為，如果一個月後，歐美還沒列為高風險，那麼Omicron將會大量叩關，對「7+7」形成壓力測試；有人說，Omicron遲早會漏進社區，這其實要看「7+7」成效如何，須知100萬罰款是很大的嚇阻力量，遠比病毒還可怕，或許可以形成居家檢疫者的內控機制。

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沈政男表示，從一年多來的經驗可知，歐美、甚至日韓的社區防疫強度都遠遠不如台灣，而「7+7」＋密集檢測＋100萬罰款，就是防疫強度的具體展現之一。

▲▼美國29日單日確診高達51萬2553例，再創該國新冠疫情以來新高。（圖／路透）



沈政男指出，Omicron潛伏期多長？美國最新資料是3天，因此14天以後才發病的案例將會比先前變種少，這代表錯放的機會將比先前更小；也就是說，14天檢疫期間內密集檢測，應該幾乎可以抓到所有陽性案例，但偽陽性的可能還是存在，再加上Omicron有大量無症狀，因此還是可能漏進社區。

中央流行疫情指揮中心29日公布國內新增14例COVID-19境外移入確定病例，入境國家或地區以美國10例最多，德國、泰國、香港、越南也各有1例。

指揮中心指出，現行「重點高風險國家」為南非、波札那、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、辛巴威、馬拉威、莫三比克、埃及、奈及利亞共10國。

指揮中心說，如過去14天有該10國旅遊史（含轉機）者，入境後均應至集中檢疫所進行14天檢疫，且配合專案採檢（到所、期滿），及續行7天自主健康管理（第6-7天公費家用快篩1次），上述旅客不需支付集中檢疫所及採檢費用，亦不適用7+7+7、10+4+7春節專案。

►本文獲得沈政男醫師授權。