馬斯克賣281億元股票！　神操作「超低價買進」反暴增650萬持股

▲馬斯克一手賣一手買，持股反而更多。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

全球首富、特斯拉及SpaceX創辦人馬斯克28日再次出售股票，這次的934,090持股價值10.2億美元（約新台幣281億元），同時行使選擇權，按照2012年他所簽署的薪酬方案，以遠低於市價的每股6.24美元（約新台幣172元）價格，買下近160萬股特斯拉股票。馬斯克兩次出售股票主因是要繳納巨額稅負，他先前指出至少高達110億美元（約新台幣3040億元）。

綜合外電報導，儘管馬斯克出售價值高達10.2億美元的持股，但透過本季度行使選擇權，反而讓他的持股從1.705億股一下飆升至1.77億股。

馬斯克11月初在推特進行粉絲民調，詢問是否應該出售10％的特斯拉持股，在粉絲高票投下贊成票後，卻被爆出其實這些出售持股計畫其實早在9月時就已經擬定好。馬斯克從11月8日開始大量賣股，部分是為了交稅。

根據美國法律「10b5-1」法條，公司包括CEO等內部人士能夠直接進行他們持有的股權，但必須事前提出相關交易計畫，以保護他們免於內幕交易的指控。

特斯拉股票今年瘋狂飆漲54％，迅速讓馬斯克坐上世界首富寶座，根據《富比世》估算，他現在的財產高達2750億美元（約新台幣7.6兆元）以上。馬斯克的財富主要是特斯拉和SpaceX的持股，不領薪水和現金獎金的他，在今年以前沒有大筆出售過特斯拉持股，反而是利用持有股份大額貸款。

一般納稅人會因收入和賣出股票而必須繳稅，但持股超多的馬斯克每年都沒有因此繳交大筆稅金，他本月稍早還被民主黨參議員沃倫（Elizabeth Warren）抨擊「占他人便宜」，因為他從2018年以後就再也沒有繳納過所得稅。

如今馬斯克要繳交的110億美元稅金，被視為美國有史以來最大額的單筆稅金，如果在明年8月前未交付完成，原本可以選擇權形式獲得230億美元（約新台幣6356億元）的補償期限就會過期。

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