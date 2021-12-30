提早6分鐘打通血管救命　澎湖「心心相連」一條龍救護PK死神

記者陳洋／澎湖報導

衛福部澎湖醫院日前與警消通力合作，為一名急性心肌梗塞的男患者在82分鐘內打通血管、救回一命，院方今（29)日發佈這起案例，並為將出院的陳姓男病患（70歲）慶生，該院院長匡勝捷、澎湖縣衛生局長蕭靜蓉、消防局局長許文光等人都到場見證祝福，並表揚緊急救護處置得宜的救護人員，陳先生則獻花給警消救護人員、部澎心臟內科主任陳賢生，感恩救援團隊將他由鬼門關拉回。

▲陳先生獻花給警消救護人員。（圖／記者陳洋翻攝）

澎湖縣政府消防局於本(12)月21日18時58分，受理馬公市永安街有民眾急病救護案件，立即派遣馬公分隊隊員邱泉潣及吳竹棟出勤救護。病患陳姓患者為70歲男性，主訴胸痛、盜汗、肢體無力，過去有高血壓病史。救護人員到達現場後評估其癥狀，立即以「線上即時傳輸12導程心電圖機」（EKG）實施監測，監測結果顯示為AMI(疑似心肌梗塞)，心臟科陳賢生主任，提早啟動心導管團隊，爭取搶救黃金時間，1救護人員將病患送至部立澎湖醫院後，陳主任便將病患即刻轉至心導管室進行介入性手術治療，成功打通心臟血管，將病患從鬼門關前救回，預計近日可康復出院。

對於整個救護過程，陳賢生主任表示：雖然馬公分隊是全本島離醫院最近的消防分隊，但是提早6分鐘讓醫院啟動心導管，也是可以大大增加病患的預後，更何況是其他分隊！感謝消防弟兄們及蔡文祥醫祕領導的急診團隊，因為有你們全心全力的付出與超快的速度，讓整個心導管團隊更加有信心。

▲切下重生蛋糕，感謝澎湖心心相連一條龍。（圖／記者陳洋翻攝）

這次救護案件所使用的12導程心電圖機（EKG），恰為部立澎湖醫院許蕥顯秘書及新臺澎海產店洪宇荃小姐於今年連袂捐贈，更為此成功個案憑添佳話。而消防局使用EKG成功搶救心肌梗塞病患，目前亦已達3例。

消防局許局長也期許同仁，應致力於提升到院前緊急救護品質，加強救護技術員之專業訓練，並與醫院端合作無間，串起生命之鏈，爭取病患的搶救時間，以有效提升本縣急救成功率。