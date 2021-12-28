2個多月第三起！貝里斯籍貨船澎湖海域擱淺　9船員全數救起

記者陳洋／澎湖報導

據交通部航港局海事中心報告，27日晚間8點36分，海巡署雷達回跡顯示，貝里斯籍HOMAO(合茂)號雜貨船，已經在白沙鄉險礁嶼淺灘(圖示水深0.2公尺)上擱淺。這是近兩個多月來，第3艘外籍船隻擱淺在澎湖海域。

▲貝里斯籍HOMAO(合茂)號雜貨船，昨晚在白沙鄉險礁嶼淺灘上擱淺。（圖／記者陳洋攝）

▲10月17日，巴拿馬籍貨輪「FORTUNE號」失去動力，擱淺在吉貝海域。（圖／記者陳洋攝）

▲12月13日，2000多噸韓國籍大型海上工作平台「Dong Ji No2」，由拖船拖帶，行經台灣海峽時，因纜繩斷裂，漂流至澎湖將軍嶼海域擱淺。（圖／記者陳洋翻攝）

據了解，這艘貝里斯籍合茂號雜貨輪，是於24日在基隆外海52浬處海域發出遇險信號，說該貨輪進水在海上漂流，船上有2名台籍、3名菲籍、4名印籍共九名船員稍後已全數由探險家輪救起。

海事中心接獲通報海巡署前往戒護，航港局發佈航船布告，並提醒過往船隻注意航行安全，並由船東派冠軍號拖船趕往拖救。

▲海巡人員在貨輪擱淺岸邊戒護。（圖／記者陳洋攝）

航港局指出，總噸位499噸級的合茂輪上，還有20噸柴油、200公升潤滑油，而且繼續往南漂流，航港局已通報海巡署調派大型艦艇協助現場戒護，並要求船公司派拖船拖救。