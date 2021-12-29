貝里斯籍合茂輪趁漲潮脫困　澎湖在地漁船拖帶回馬公港

記者陳洋／澎湖報導

擱淺在澎湖後寮海域的貝里斯籍合茂號雜貨輪，昨天下午利用漲潮機會，透過在地漁船的拖帶，順利脫離擱淺困境，但也因為船隻完全沒動力，只能靠小漁船全程拖帶進入馬公港，在昨晚近9點左右順利完成靠泊，後續將交由船東出面處理。

▲擱淺在澎湖後寮海域的貝里斯籍合茂號雜貨輪，昨晚近9點左右順利完成靠泊 。（圖／記者陳洋攝）

合茂輪自24日在基隆外海發出遇險信號後，船隻進水漂流，居然一路南下漂到澎湖，最後擱淺在後寮海域，離熱門景點天堂路已經肉眼可見的距離，但當地都是淺礁，救援船隻完全無法靠近。

所幸昨天下午有一波漲潮，最後透過在地漁船大龍二號拖帶，合茂輪先是離開淺礁區，再由大龍二號拖帶回馬公港，也因為合茂輪噸位僅499噸，用漁船拖帶還算順利，也在晚間8點45分左右順利靠泊馬公港。

▲利用漲潮機會，透過在地漁船的拖帶，順利脫離擱淺困境 。（圖／記者陳洋翻攝）

▲合茂輪靠港後，岸巡人員穿著全身防護衣登檢。（圖／記者陳洋攝）

這是澎湖三個月來第三起船隻擱淺事故，最晚擱淺卻也是最先脫困的一艘，另兩艘巴拿馬籍貨輪「FORTUNE號」與韓國籍型海上工作平台「Dong Ji No2」，還分別擱淺在吉貝及將軍海域，尚無法脫困。