全台查酒駕／台中警平均每天取締22件　今年比去年少8人死亡

▲▼台中警方平均每天取締22件酒駕，今年酒駕死亡人數比去年同期少了8人。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

高雄再度發生酒駕撞1家4口的悲劇，引發社會共憤，台中市警方從12月1日至明年2月28日將強力執行為期3個月的「掃除醉犯」專案，保護無辜民眾安全，統計12月1日至12月27日止，共取締酒駕608件、移送法辦327件，平均每天22件，另今年1月至9月酒駕死亡案件比去年同期減少8人，警方呼籲民眾千萬別酒後駕車，以免發生不可挽回之憾事。

台中市長盧秀燕11月26日在道安會報上一再強調「酒駕零容忍」、「取締沒有假期」，為了避免酒後駕車發生憾事及維護用路人安全，警方應加強執法。台中警方這一波的查察行竻，平均每天查獲22件酒駕案，相較高雄市連續兩天取締酒駕都查獲43案，酒駕案件略少。

警方於是規劃自12月1日起至明年2月28日農曆年期間執行「掃除醉犯」專案，為期3個月，除每月有8至10次取締酒駕勤務外，更從12月28日起連續3日採「定點封閉式」取締方式，至於「掃除醉犯」則進化為2.0版，每天24小時不間斷在早、中、晚及深夜時段，要編排1組2人或2組4人「分散機動」搜巡，在易酒駕肇事的熱時熱區稽查取締，把心存僥倖的酒駕份子繩之以法。

交通警察大隊大隊長陳松寅特別提醒，執法取締是手段不是目的，加強取締酒駕用意是提醒民眾若有飲酒，千萬不要以身試法酒後駕車，可搭乘大眾運輸、或指定代駕、或叫計程車等方式平安回家，保障生命、尊重生命。