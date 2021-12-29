向酒駕宣戰喊假的？14縣市首長「主持道安會議」比例沒過半

▲高雄市長陳其邁呼籲交通部修法嚴懲酒駕。（圖／記者吳世龍攝）

記者李宜秦／台北報導

今年1到10月交通事故總件數為28萬8040件，交通部統計各縣市首長主持道安會議狀況，其中共有六縣市掛零，包括新竹市、嘉義市、屏東縣、澎湖、金門、連江，最近發生酒駕悲劇的高雄市出席率也不到一半，僅台北市、台南市、南投縣、苗栗縣出席率為百分百。

交通部分析10月交通事故肇因，前三名為未注意車前狀況、未依規定讓車、酒醉後駕駛失控。交通部參事吳木富指出，過去酒駕死亡件數持續下降，不過今年光是前10個月死亡人數就增加近1成，是很不利的現象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲本月交通事故肇因第三名為酒駕。（圖／交通部）

據統計，酒駕事故死亡增加最多為高雄、台東、苗栗。高雄市日前發生一起酒駕悲劇，造成一死三傷，高雄市長陳其邁震怒。然而查看今年1到11月各縣市首長主持道安會議狀況，高雄市開會次數11次，陳其邁僅主持5次，比例不到一半。

其他還有六縣市首長主持次數掛零，包括新竹市、嘉義市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣，基隆市、新竹縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、花蓮縣、台東縣也都只有一次，僅台北市、台南市、南投縣、苗栗縣首長出席率為百分百。

▲交通部公佈各縣市首長主持道安會議次數。（圖／交通部）

吳木富表示，部分首長會以「本身非專業」為由，委派副首長主持道安會議，但是道安會議上不是所有議題都是交通專業，且整頓道路交通與橫向聯繫非常有關，只要首長在現場，一句話就可以整頓所有單位，假如有單位有預算不足問題，首長在場也可以立刻解決。

▲酒駕死亡人數統計。（圖／交通部）

▲道交事故統計增幅最多縣市。（圖／交通部）