酒駕太猖狂！警政署調升全國查緝強度　元旦連假交管措施上路

▲警政署將嚴打酒駕，並通令全台警察機關加強元旦連假交通疏導。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

警政署貫徹「酒駕零容忍」政策，有效防制酒駕事故，日前通令各警察機關應嚴正執法，針對轄區內餐廳飲酒場所及易發生酒駕肇事路段，增加酒駕攔檢強度及宣導作為。警政署呼籲民眾切莫心存僥倖酒駕上路，可多加利用「指定駕駛」、「代客叫計程車」方式安全返家。

▲警政署將嚴打酒駕，並通令全台警察機關加強元旦連假交通疏導。（圖／記者張君豪翻攝）

另外因應2022年元旦連續假期計有3天、加上因疫情趨緩，各地可能湧現跨年車潮，警政署通令各警察機關，就轄內觀光景點、各高速公路交流道周遭、及易壅塞路段，預先規劃交通疏導勤務，全力維持交通順暢。

警政署統計2021元旦連續假期間，國道交通事故中，以未保持行車安全距離為首要肇事原因，車禍佔比高達45.16%，變換車道方向不當達9.68%次之，呼籲民眾趕場跨年迎曙光時，避免疲勞駕駛發生意外，且相關節慶活動多於夜間或清晨舉行，籲請駕駛人小心駕駛、應養足精神上路，防範交通事故發生。

警政署指出，元旦連假期間各高速公路將實施高乘載管制、匝道封閉、匝道儀控等管制措施，呼籲用路人出發前可收聽警廣，並利用高速公路1968 APP，事先掌握路況資訊，避開塞車路段及時段。

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