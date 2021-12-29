台北縣升格「因朱立倫設事」？　鍾小平爆：當年是為了周錫瑋！

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

朝野近期為了新竹縣市合併吵得不可開交，在野黨更批評地制法修法是為新竹市長林智堅再戰2022「量身打造」，而林智堅也反擊，當年新北市升格才是「因朱立倫設事」，對此，議員鍾小平爆料，新北市當年不是為了朱立倫升格的，而是周錫瑋，「林智堅知道這些故事嗎？不知道嘛！他太嫩了！」

林智堅日前曾說，當初2009年，距離台北縣長的選舉只剩半年，前總統馬英九為了朱立倫要選新北市，不僅換掉了周錫瑋，還延後選舉、修改縣市長任期，「要說因人設事，誰比得上朱立倫、國民黨？」

對此，鍾小平爆料，林智堅就像小孩子根本沒有政治經驗，新北市不是為了朱立倫升格的，是為了周錫瑋，鍾指出，當年自己在吳敦義家看過民調，當時想說周錫瑋選縣長會輸，所以準備把縣長升格為市長，準備整整一年、投入全部資源，大家會感謝周錫瑋，結果民調還是輸蘇貞昌20%。

鍾小平指出，當時三個人的民調有競爭力，行政院長吳敦義、朱立倫跟台中市長胡志強，胡志強不太可能來，吳敦義跟朱立倫的民調是打平甚至小贏蘇貞昌，但吳敦義當時是院長不太可能下來選，朱立倫也不想選，朱當時想的是吳敦義升副總統後，自己當院長，「林智堅知道這些故事嗎？不知道嘛！他太嫩了！」