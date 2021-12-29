賞金曲遊燈會　台南「好young跨年演唱會」將登場

▲台南「好young跨年演唱會」即將登場，台南市警方將加強交管制疏導，並進行交通大執法。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

一年一度、重量級精彩可期的跨年系列活動重頭戲「好young跨年演唱會」即將登場了！今年跨年晚會舉辦地點在永華市政中心西側廣場，卡司陣容眾星雲集，並結合周邊議會平安祈福燈會，預期將會吸引許多的出遊人潮。

因應時序進入隆冬，尾牙及連假聚餐機會漸增，元旦假期期間，南警呼籲跨年民眾除事先規劃出遊路線節省交通時間外，也要避免聚餐後酒駕及疲勞駕駛、競速等危險駕駛行為。同時為維護市民安全的用路環境，跨年年假期間執法不打烊，規畫自12月24日起至2022年1月2日止，不分平日、假日、白天、深夜及凌晨，連續10日取締酒後駕車大執法，強化取締執法強度及密度，並統計2021年1月至11月易發生酒後駕車違規10大路段列為執法重點，以杜絕酒駕憾事，維護民眾交通安全。

另為保持最佳的用路品質，連假期間市警局特別指定專人24小時監控重要路口車流，隨時調度指揮，並善用路口監錄系統及大臺南智慧交通整合系統資訊平台橫向聯繫，即時監看重要交流道周邊及主要聯外環狀道路車流，掌握交通壅塞源頭，第一時間派遣警力，彈性運用交通管制措施疏導車流與快速排除交通事故，並加強違規停車取締，維持連假期間府城主要聯外道路交通順暢、平安。

民眾發現道路壅塞或事故時，可立即撥打110提供相關資訊，市警局將立即派員疏處。也請用路人可多收聽警廣、採行替代道路及遵守員警交通管制措施，跨年演唱會相關交通管制及停車資訊可在官網「2022台南市跨年系列活動」（https://www.tainanyoung.com.tw/）查詢，歡迎民眾多加利用。

台南市交警大隊指出，提醒用路人如於路上遇交通較壅塞時，請遵守交通管制措施與替代道路耐心駕駛，同時要記得如果飲酒後一定要指定代駕，千萬不可酒後駕車，長途行車南來北往勿疲勞駕駛，不要忘記收聽各廣播電臺播報之最新路況，提早改道做個聰明用路人，在元旦假期歡迎大家做好防疫措施，配戴口罩作夥來台南迎接2022年！