華航與桃機工會簽訂團體協約　鄭文燦：盼勞資共贏

▲中華航空公司總經理高星潢（左）、桃園市機師職業工會理事長李信燕（右）29日簽訂完團體協約簽訂。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

中華航空公司與桃園市機師職業工會29日在桃園航空園區簽訂團體協約，在桃園市長鄭文燦、交通部政務次長王安邦等人見證下，終於拍板完成團體協約定，這項協約約定為3年。鄭文燦表示，市府樂見勞資雙方共創雙贏，讓勞資關係更穩定和諧，盼華航藉此達成永續經營成長目標，成為台灣的翅膀。

桃園市機師職業工會與華航公司，雙方去年歷經華航機師罷工爭議後，經過持續溝通協調，互相理解進達成共識，今天上午在桃園航空園區完成團體協約簽訂，出席者包括華航董事長謝世謙、總經理高星潢，桃園市機師職業工會理事長李信燕與工會主要幹部等人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲中華航空公司與桃園市機師職業工會今日簽訂團體協約，事後勞資雙方展示合約。（圖／記者沈繼昌翻攝）

勞資雙方完成簽約後，鄭文燦指出，恭喜華航與機師工會歷經5年、27次協商與罷工、嚴峻疫情等挑戰，最終能達成共識，簽署勞資雙贏方案，讓勞資能夠對等協商，公司把員工視為最重要的資產，這是相當不容易的成就，他要替雙方掌聲鼓勵。見證這個歷史時刻，盼華航藉此達成永續經營成長目標，成為台灣的翅膀，在經濟、觀光、文教交流上，持續扮演重要角色。

華航董事長謝世謙說，感謝所有前艙機師這兩年堅守崗位，以及鄭文燦市長率領市府團隊在疫情期間給予華航鼎力相助與支援，讓公司在逆境中突破，今日簽約意義重大，公司展現最高誠意，與機師工會歷經不計其數討論達成共識，讓事業單位與工會合為一體，展現正派、永續經營的決心。

▲中華航空公司、桃園市機師職業工會29日完成簽訂團體協約，包括市長鄭文燦等人都出席見證。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市機師職業工會理事長李信燕則強調，簽署團體協約歷經罷工、重啟協商以及疫情爆發，走了久遠的路，雙方互信基礎得來不易，感謝公司與市府團隊對工會長久來的幫忙與照顧，讓簽約順利完成。期盼日後的協商中能持續討論、共同努力精進今日簽署的18條條文，讓勞權繼續前進。目前疫情雖然相對穩定，但機組員仍有就醫、兒童托育、長期無法回家照顧家人等問題，期許市府團隊、中央能持續協助。

據指出，桃園市機師職業工會自2015年成立後，隔年起依團體協約法，每月與中華航空股份有限公司定期召開團體協約協商會議，2019年一度暫停。雙方於2019年10月起恢復第18次協商會議，雙方達成應盡速簽訂團體協約之共識，今年8月雙方召開最終第27次協商會議，達成共計18條條文共識，雙方已分別交由董事會與會員代表大會通過，期限約定為3年。

【更多新聞】

►友人寄宿他裝針孔偷拍洗澡 馬桶下方這東西讓他惡行曝光

►看完夜景投宿摩鐵...趁她洗澡襲胸想硬上！色男下場曝

►移工遭捲入機台顱內出血慘死 資源回收場業者被起訴