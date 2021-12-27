拉拉山咖啡R'ra Coffee品牌發表　鄭文燦：規劃桃園咖啡莊園節

▲「拉拉山咖啡R'ra Coffee」品牌發表。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

繼拉拉山水蜜桃後，桃園市政府27日再度大力推廣「拉拉山咖啡R'ra Coffee」品牌。市長鄭文燦表示，桃園咖啡種植面積超過10公頃，所種植的咖啡擁有豐富的香氣及口感，未來將規劃每年舉行「桃園咖啡莊園節」及評鑑大會，鼓勵國人走進咖啡園，體驗從產地到咖啡杯的過程，品嚐桃園的好咖啡。

鄭市長說，咖啡在台灣具有龐大的市場，進口咖啡有6成的主要烘焙地就在桃園，因此桃園不僅大街小巷充滿著咖啡廳或咖啡館，包括金車飲料、源友咖啡等食品大廠也在桃園設廠。

隨著咖啡受到國人的喜愛，近年來台灣在地咖啡業逐漸成長，除了雲林、嘉義及屏東等地紛紛推出在地品牌咖啡，桃園也因擁有高山、丘陵等豐富地形，非常適合咖啡成長，包括復興、大溪、中壢、龜山、龍潭、蘆竹、楊梅、平鎮等地的產銷班或青農紛紛投入栽種，總種植面積達10公頃以上，各地咖啡也都別具風味。

為帶動在地咖啡產業發展，市府與復興區農會合作推出「拉拉山咖啡R'ra Coffee」品牌，品牌標章以「喝一口就愛上的咖啡」為設計理念，從泰雅圖騰為發想，搭配經典的紅、黑、白配色，並結合咖啡杯等元素作為品牌識別系統，期盼透過咖啡統一品牌標章，串聯桃園在地咖啡農一起推廣桃園咖啡產業。

鄭市長指出，市府近年來以多元化、品牌化、高值化等三大方向推動農業政策，搭配產銷履歷及友善農業等措施，讓農產品品牌更具特色，例如將拉拉山水蜜桃命名為媽媽桃，成為桃園特色品牌。復興區曾在20多年前引進日本甜柿品種，未來市府也將把復興區甜柿品牌化，凸顯其特色，讓更多人瞭解桃園優質農產品的美好。包括市議員陳美梅、簡志偉、市府副秘書長邱俊銘、農業局長郭承泉、桃園區長陳玉明、復興區農會理事長曾鴻姿、總幹事高理忠均一同出席活動。