　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

拉拉山咖啡R'ra Coffee品牌發表　鄭文燦：規劃桃園咖啡莊園節

▲「拉拉山咖啡R`ra Coffee」品牌發表。（圖／農業局提供）

▲「拉拉山咖啡R'ra Coffee」品牌發表。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

繼拉拉山水蜜桃後，桃園市政府27日再度大力推廣「拉拉山咖啡R'ra Coffee」品牌。市長鄭文燦表示，桃園咖啡種植面積超過10公頃，所種植的咖啡擁有豐富的香氣及口感，未來將規劃每年舉行「桃園咖啡莊園節」及評鑑大會，鼓勵國人走進咖啡園，體驗從產地到咖啡杯的過程，品嚐桃園的好咖啡。▲「拉拉山咖啡R`ra Coffee」品牌發表。（圖／農業局提供）

鄭市長說，咖啡在台灣具有龐大的市場，進口咖啡有6成的主要烘焙地就在桃園，因此桃園不僅大街小巷充滿著咖啡廳或咖啡館，包括金車飲料、源友咖啡等食品大廠也在桃園設廠。

隨著咖啡受到國人的喜愛，近年來台灣在地咖啡業逐漸成長，除了雲林、嘉義及屏東等地紛紛推出在地品牌咖啡，桃園也因擁有高山、丘陵等豐富地形，非常適合咖啡成長，包括復興、大溪、中壢、龜山、龍潭、蘆竹、楊梅、平鎮等地的產銷班或青農紛紛投入栽種，總種植面積達10公頃以上，各地咖啡也都別具風味。▲「拉拉山咖啡R`ra Coffee」品牌發表。（圖／農業局提供）

為帶動在地咖啡產業發展，市府與復興區農會合作推出「拉拉山咖啡R'ra Coffee」品牌，品牌標章以「喝一口就愛上的咖啡」為設計理念，從泰雅圖騰為發想，搭配經典的紅、黑、白配色，並結合咖啡杯等元素作為品牌識別系統，期盼透過咖啡統一品牌標章，串聯桃園在地咖啡農一起推廣桃園咖啡產業。

鄭市長指出，市府近年來以多元化、品牌化、高值化等三大方向推動農業政策，搭配產銷履歷及友善農業等措施，讓農產品品牌更具特色，例如將拉拉山水蜜桃命名為媽媽桃，成為桃園特色品牌。復興區曾在20多年前引進日本甜柿品種，未來市府也將把復興區甜柿品牌化，凸顯其特色，讓更多人瞭解桃園優質農產品的美好。包括市議員陳美梅、簡志偉、市府副秘書長邱俊銘、農業局長郭承泉、桃園區長陳玉明、復興區農會理事長曾鴻姿、總幹事高理忠均一同出席活動。

ET快訊
新北30歲男疑吃到「倒吊子」！　倒地猝死
NIKE官網「快閃折上折」！　跑鞋現省超過1700元
「退房該掃光備品嗎」內行曝1物必拿！　房務揭真心話
酒駕撞死二寶媽！　法務部長說重話了
吳宗憲深夜「找第三者」約談鹿希派！態度軟化：言教、身教都已完
Omicron走向疫情終點？科學家預測「病毒漸失威力」　4大

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

體驗美麗鄉土關懷海洋環境　調查班第58期自行車參訪見學

泰北當志工看見生命韌性　新住民女兒錄取台大醫學系

雲林西螺「雲44線鄉道」　斥資238.7萬預計農曆年前完工

林宜瑾寒冬送暖　捐贈民生物資、紅包計1900戶家庭受惠

2022竹市元旦升旗　林智堅今公開三大亮點

清華大學「半導體研究學院」揭牌　林智堅：曾是一日清大生

拉拉山咖啡R'ra Coffee品牌發表　鄭文燦：規劃桃園咖啡莊園節

創紀錄！全國語文競賽台東勇奪28項特優　非直轄市第一

嘉明湖下雪！百岳絕景再現　天使眼淚戴上珍珠項鍊

Light Up Taitung！3處浪漫燈景點亮慢城溫暖意象

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

迪麗熱巴被催婚..妙回「我怎會沒人要？」　跟楊洋「沙漠之吻」真相：都在吃土XD

失控婦持拖鞋「隨機攻擊學生妹」　跟進火鍋店大鬧！店長霸氣護人

鹿希派凌晨「夜店外吸大麻」被逮　10萬交保！雙手合十不發一語離開

名車國道用生命狂硬切下交流道 超車失敗夾兩大車中間場面驚險

出血14天就醫...驚見「肝臟有胚胎」　醫師看超音波傻眼：從來沒看過

徐若瑄「被道歉」仰頭落淚！　 陷網路霸凌後遺症…最新發文鼻酸了

體驗美麗鄉土關懷海洋環境　調查班第58期自行車參訪見學

泰北當志工看見生命韌性　新住民女兒錄取台大醫學系

雲林西螺「雲44線鄉道」　斥資238.7萬預計農曆年前完工

林宜瑾寒冬送暖　捐贈民生物資、紅包計1900戶家庭受惠

2022竹市元旦升旗　林智堅今公開三大亮點

清華大學「半導體研究學院」揭牌　林智堅：曾是一日清大生

拉拉山咖啡R'ra Coffee品牌發表　鄭文燦：規劃桃園咖啡莊園節

創紀錄！全國語文競賽台東勇奪28項特優　非直轄市第一

嘉明湖下雪！百岳絕景再現　天使眼淚戴上珍珠項鍊

Light Up Taitung！3處浪漫燈景點亮慢城溫暖意象

2021十大藝文新聞！三級警戒重創藝文界、台灣維納斯重見天日入榜

「文山VS.北投」比增值潛力　這區單價略貴3萬「交通好一點」

重量級海鮮煎餅酥香厚實！新開幕韓式最低180元精緻小菜無限續盤

女模拍廣告竟因長相被指辱華！　氣炸喊「眼睛小不配做中國人？」

睡前保養被柴狂踹「吵著敷面膜」　牠蓋完秒露滿足笑容：我就愛美

向詹皇喊話？神經刀：電話號碼沒變　「榜眼」畢斯利也標記湖人

大新竹升格林智堅問朱立倫1句話　這4個字被嗆「量你不敢」

5,000元虎年時尚單品出列　Swatch霸氣大錶金虎頭坐鎮

男友有上榜？天冷但心暖暖的　這些星座根本是暖男代表　

天冷來顆檳榔取暖卻要命　30歲男疑吃到「倒吊子」倒地猝死

高市出60警臨檢酒店！ 爆乳妹補妝 顧客嗨到一半超尷尬

地方熱門新聞

快訊／彰化工廠惡火　超濃黑煙直竄天際

台南市安南區牌樓組件掉落妨害交通

「臉蛋天才」車銀優來了！

嘉明湖降雪　天使眼淚更加美麗

提前發銭好過年　公教人員月退、年終1月入賬

移工酒醉持刀刺殺對方身亡判11年

餐飲法規即將上路台南市91間列管

民眾上山等雪　太平山下雪再等等

新北跨域結合產官學合作　淡大走入茶園帶動石門創生

台東投注巨資　首座國際認證足球場啓用

「光耀新北跨河煙火」　跨年好去處

台南媽祖遶境大放鞭炮、煙火開罰

台南青年路停E8立體停車場動土　

三百年頭一遭　鎮瀾宮媽祖首度花蓮遶境祈福

更多熱門

相關新聞

她評賴清德極具魅力　公投再次累積支持度

她評賴清德極具魅力　公投再次累積支持度

《美麗島電子報》近期發布最新民調，當民眾被問及誰最適合擔任下屆總統，副總統賴清德以30.6%位居榜首，呼聲頗高的桃園市長鄭文燦僅佔4.3%。對此，民進黨立委吳思瑤認為，賴清德本身就是一個極具個人魅力的政治工作者，這次的公投也再次累積他非常高的基層支持度。

鄭文燦就職7年：帶領桃園成為台灣亮點

鄭文燦就職7年：帶領桃園成為台灣亮點

無人機隊暨AI巡防系統啟用　鄭文燦：未來將全市安裝

無人機隊暨AI巡防系統啟用　鄭文燦：未來將全市安裝

桃園防疫旅館爆群聚害到旅客　市府發慰問與補差額

桃園防疫旅館爆群聚害到旅客　市府發慰問與補差額

八德區公所推出　「桃園－馬祖文化日曆」

八德區公所推出　「桃園－馬祖文化日曆」

關鍵字：

拉拉山咖啡品牌發表鄭文燦桃園咖啡莊園節

讀者迴響

熱門新聞

福原愛不倫…親媽震怒拒同住「挺江宏傑」

B群「早上or睡前吃」最有效？專家解答　讓網友驚呆了

5萬元匯錯戶頭急了　解法曝光

蔡哥台上告白泱泱「這樣我們就適合了」

果粉必學！iPhone使用1年「電池健康度100%」4方式曝光

作詞人之妻上育兒網外遇　小王開視訊電愛DY

「無照牙醫」收3.4萬替人裝假牙！

遭酒駕男撞死！雙寶媽臉書曬一家4口幸福照

BMW酒駕撞一家4人　母亡女兒重傷

她夢到「七爺八爺」嚇醒　隔天問爸才知原因

《全明星》李芷婷親回應「很少去練習」

A型人少吃肉！「血型減肥法」大公開

綜藝天王星二代家教大比拼！

鹿希派等不到10萬交保！

徐若瑄被道歉仰頭落淚　陷霸凌後遺症

更多

最夯影音

更多
北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭
北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

炎亞綸《木曜4》當嘉賓一開口就落拍　「我要重來」直接走下台：不要攔我！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

又闖禍！鹿希派聖誕「吸大麻」遭逮捕　稱「不知是大麻」吳宗憲痛心：愚蠢！

迪麗熱巴被催婚..妙回「我怎會沒人要？」　跟楊洋「沙漠之吻」真相：都在吃土XD

迪麗熱巴被催婚..妙回「我怎會沒人要？」　跟楊洋「沙漠之吻」真相：都在吃土XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面