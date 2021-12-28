朴槿惠獲特赦陳水扁呢？　日媒：不該把他僅定格為貪污犯

▲南韓前總統朴槿惠。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃巈禾／台北報導

南韓政府24日宣布，總統文在寅特赦因貪腐、濫權、干預選舉等罪被判入獄22年的南韓前總統朴槿惠。對此，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫28日也分享看法，他認為，「對陳水扁的評價，不應該把他僅僅定格為一個貪污犯」。

矢板明夫表示，朴槿惠將在月底被特赦，很多朋友知道他最近一直在寫關於陳水扁的書，希望他能就陳水扁的特赦問題聊兩句。矢板明夫首先說明為什麼要寫這本書的原因，他指出，陳水扁是台灣民主化過程中的一個關鍵人物，在第一次政黨輪替、軍隊國家化，以及推動台灣本土化等眾多問題上發揮不可或缺的作用。

矢板明夫提到，更重要的是，陳水扁面對中國咄咄逼人的統戰壓力，在國際社會孤立無援的情況下沒讓步，用最大的努力保住台灣的主權和尊嚴，這一點，不僅僅對台灣、對同樣面對中國擴張威脅的日本和周邊國家，也有很大的幫助，現在回頭看，如果沒有陳水扁的八年，今天的台灣可能已經被滲透得滿目瘡痍，說不定和香港沒什麼兩樣了，「所以我認為，對陳水扁的評價，不應該把他僅僅定格為一個貪污犯，不管是台灣社會還是我們外國的媒體，都欠他一個公正、全面的評價」。

矢板明夫提及，並不認為扁案完全是冤案，讀過大量相關資料後，按照一個媒體人對法律的理解與常識，也相信陳水扁在其任內的某些行為的確觸犯了當時的法律，應該受到一定的制裁；但同時，在扁案的司法審理過程中，也看到了很多政治報復的痕跡，還有當時的政府和對岸聯手想借扁案打壓台獨勢力的政治操作。

▲前總統陳水扁。（資料照／記者林敬旻攝）

矢板明夫指出，2008年11月，中共高官陳雲林首次訪台後不到一個星期，陳水扁就被戴上手銬，若說沒有商量過，鬼都不相信；再者，陳水扁涉及的經濟犯罪的時間，是台灣從威權過渡到民主的轉型期，當時對政治獻金的規定並不嚴謹，政治人物的守法意識也沒有完全形成，如果用同樣的標準審核同時期的其他政治人物，包括前任總統和陳水扁的競爭對手們，應該也會查出問題，只嚴懲陳水扁一人，似乎並不公平。

對於國務機要費案，矢板明夫認為，國際政治非常現實，很多外交方面的開銷是沒辦法對外公開的，比如說，美國日本歐洲有很多挺台的政治人物，相信在他們選舉的時候，台灣方面應該都會有所表示，這些開銷不可能有收據，只能用別的發票來代替，陳水扁在後來的司法過程中，寧可自己受委屈，也沒將細節公諸於眾，保全台灣的國際空間，「對此，我非常欽佩」。

矢板明夫PO出一張陳水扁與柯林頓握手的照片。他表示，這張照片，第一次看到的時候非常感動，2005年4月，陳水扁赴歐洲參加教宗葬禮時，從後面握住匆匆走過的美國前總統柯林頓的手，當時中國媒體用此照片笑話台灣，說「台灣的領導人好可笑」，但是從這張照片，他看到的是一個總統為了擴大台灣的外交空間，為了讓世界能看到台灣，不惜放下自己的尊嚴面子，這種勇氣和韌性，是在別的國家的領導人身上很難看到的。

矢板明夫透露，過去兩年，每次去拜訪陳水扁，陳水扁都很在意他會不會把內容寫成報導，因為目前只是保外就醫，擔心監獄會找麻煩，找藉口又把他關進去，一個曾經為台灣民主化打拚過的功臣，晚年還要如此擔驚受怕，不禁讓人嘆息。

矢板明夫還說，文在寅已赦免當年的政敵朴瑾惠，雖然是以健康問題為理由，但青瓦台發言人表示，希望能藉著特赦「團結全民，消弭社會分歧，促進彼此包容」，陳水扁坐牢的時間比朴槿惠還要長，已經受到社會上和法律上的制裁，「個人認為，韓國的處理方式或許有值得台灣借鑑之處」。