朴槿惠獲特赦陳水扁呢？　日媒：不該把他僅定格為貪污犯

　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朴槿惠獲特赦陳水扁呢？　矢板明夫：不該把他僅定格為貪污犯

▲▼ 南韓前總統朴槿惠2017年3月21日站在Photo Line發表立場。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓前總統朴槿惠。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃巈禾／台北報導

南韓政府24日宣布，總統文在寅特赦因貪腐、濫權、干預選舉等罪被判入獄22年的南韓前總統朴槿惠。對此，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫28日也分享看法，他認為，「對陳水扁的評價，不應該把他僅僅定格為一個貪污犯」。

矢板明夫表示，朴槿惠將在月底被特赦，很多朋友知道他最近一直在寫關於陳水扁的書，希望他能就陳水扁的特赦問題聊兩句。矢板明夫首先說明為什麼要寫這本書的原因，他指出，陳水扁是台灣民主化過程中的一個關鍵人物，在第一次政黨輪替、軍隊國家化，以及推動台灣本土化等眾多問題上發揮不可或缺的作用。

矢板明夫提到，更重要的是，陳水扁面對中國咄咄逼人的統戰壓力，在國際社會孤立無援的情況下沒讓步，用最大的努力保住台灣的主權和尊嚴，這一點，不僅僅對台灣、對同樣面對中國擴張威脅的日本和周邊國家，也有很大的幫助，現在回頭看，如果沒有陳水扁的八年，今天的台灣可能已經被滲透得滿目瘡痍，說不定和香港沒什麼兩樣了，「所以我認為，對陳水扁的評價，不應該把他僅僅定格為一個貪污犯，不管是台灣社會還是我們外國的媒體，都欠他一個公正、全面的評價」。

矢板明夫提及，並不認為扁案完全是冤案，讀過大量相關資料後，按照一個媒體人對法律的理解與常識，也相信陳水扁在其任內的某些行為的確觸犯了當時的法律，應該受到一定的制裁；但同時，在扁案的司法審理過程中，也看到了很多政治報復的痕跡，還有當時的政府和對岸聯手想借扁案打壓台獨勢力的政治操作。

▲前總統陳水扁出席「臺北設市百年交流分享」。（圖／記者林敬旻攝）

▲前總統陳水扁。（資料照／記者林敬旻攝）

矢板明夫指出，2008年11月，中共高官陳雲林首次訪台後不到一個星期，陳水扁就被戴上手銬，若說沒有商量過，鬼都不相信；再者，陳水扁涉及的經濟犯罪的時間，是台灣從威權過渡到民主的轉型期，當時對政治獻金的規定並不嚴謹，政治人物的守法意識也沒有完全形成，如果用同樣的標準審核同時期的其他政治人物，包括前任總統和陳水扁的競爭對手們，應該也會查出問題，只嚴懲陳水扁一人，似乎並不公平。

對於國務機要費案，矢板明夫認為，國際政治非常現實，很多外交方面的開銷是沒辦法對外公開的，比如說，美國日本歐洲有很多挺台的政治人物，相信在他們選舉的時候，台灣方面應該都會有所表示，這些開銷不可能有收據，只能用別的發票來代替，陳水扁在後來的司法過程中，寧可自己受委屈，也沒將細節公諸於眾，保全台灣的國際空間，「對此，我非常欽佩」。

矢板明夫PO出一張陳水扁與柯林頓握手的照片。他表示，這張照片，第一次看到的時候非常感動，2005年4月，陳水扁赴歐洲參加教宗葬禮時，從後面握住匆匆走過的美國前總統柯林頓的手，當時中國媒體用此照片笑話台灣，說「台灣的領導人好可笑」，但是從這張照片，他看到的是一個總統為了擴大台灣的外交空間，為了讓世界能看到台灣，不惜放下自己的尊嚴面子，這種勇氣和韌性，是在別的國家的領導人身上很難看到的。

矢板明夫透露，過去兩年，每次去拜訪陳水扁，陳水扁都很在意他會不會把內容寫成報導，因為目前只是保外就醫，擔心監獄會找麻煩，找藉口又把他關進去，一個曾經為台灣民主化打拚過的功臣，晚年還要如此擔驚受怕，不禁讓人嘆息。

矢板明夫還說，文在寅已赦免當年的政敵朴瑾惠，雖然是以健康問題為理由，但青瓦台發言人表示，希望能藉著特赦「團結全民，消弭社會分歧，促進彼此包容」，陳水扁坐牢的時間比朴槿惠還要長，已經受到社會上和法律上的制裁，「個人認為，韓國的處理方式或許有值得台灣借鑑之處」。

►宜蘭悅川酒店1泊2食激殺4.6折！

ET快訊
蝦皮店到店「取消0元免運」元旦起收費！　網見價格笑了
12大咖巨星齊聚！　卡地亞超夢幻組合年末獻祝福
王柏傑摟抱激吻謝欣穎　甜誇女友氣場強：她很像張艾嘉
小S給黃子佼「結婚紅包」懸疑消失！　說到做到補上了
月薪36K靠自己「買下1千萬房」：平常很省！　網揪1疑點秒打
快訊／中山分局再爆貪污案　小隊長涉包庇色情遭約談
獨／陳松勇早料到會爭產！　Yule看護：8年來沒見過二弟

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

拍桌嗆官員影片遭曝　林靜儀反諷顏寬恒「人前綿羊、人後野狼」

明年7月國考「申論試題線上作答」上路　考選部數位轉型計畫啟動

朴槿惠獲特赦陳水扁呢？　日媒：不該把他僅定格為貪污犯

快訊／「iPhone一支不便宜捏」　王世堅親曝堅持不換機理由

游盈隆民調問公投穿插蔡英文論文　民進黨：不像專業者做的事

王世堅批罷昶沒有正當性　「鍾小平根本政治過動兒！」

快訊／《數位發展部》來了！最快明年Q1掛牌　立院三讀通過組織法

快訊／北市今年酒駕死傷數44人　「酒後代駕服務」7.6萬件創新高

王婉瑜肯定林智堅棄選大新竹　「但讓人更不明白急著竹竹併意義為何」

快訊／「麟洋配」可商業代言　立法院三讀修正通過《國民體育法》

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

全家人過馬路...酒駕男高速衝來　死者伸手想護女兒下秒被撞飛

王子《全明星3》「自掏腰包拍紅隊團片」　拿假老鼠嚇女成員…艾薇：勾勾你3歲啊？

五月天阿信想當「第一個搭訕她的男人」　唱到《因為你所以我》...怪獸抱女兒現身！

名車男3度酒駕撞1家4口害母慘死　警比照殺手級重刑犯「上銬+腳鐐」

恐怖影片曝！1家4口牽手走斑馬線　黃子洋酒駕飛車瞬間撞碎天倫夢

「台綜藝一姐」曬中國身分證「全是騙人」！　 網揪1疑點酸爆：還是能用健保

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

小春曝《全明星》團練不到「直接噹到爆」　受第1季影響「為訓練排開工作」：怕當老鼠屎！

北一女「全盲學生」超賣力帶動跳　退場狂奔也不怕：信任我的同學！

拍桌嗆官員影片遭曝　林靜儀反諷顏寬恒「人前綿羊、人後野狼」

明年7月國考「申論試題線上作答」上路　考選部數位轉型計畫啟動

朴槿惠獲特赦陳水扁呢？　日媒：不該把他僅定格為貪污犯

快訊／「iPhone一支不便宜捏」　王世堅親曝堅持不換機理由

游盈隆民調問公投穿插蔡英文論文　民進黨：不像專業者做的事

王世堅批罷昶沒有正當性　「鍾小平根本政治過動兒！」

快訊／《數位發展部》來了！最快明年Q1掛牌　立院三讀通過組織法

快訊／北市今年酒駕死傷數44人　「酒後代駕服務」7.6萬件創新高

王婉瑜肯定林智堅棄選大新竹　「但讓人更不明白急著竹竹併意義為何」

快訊／「麟洋配」可商業代言　立法院三讀修正通過《國民體育法》

Honda全台第一間認證中古車據點開幕　主打2年3萬公里原廠保固

谷歌母公司Alphabet今年股價飆漲71％　打敗微軟、蘋果成最強科技股

夢幻到心花怒放！台北網美系太空下午茶　12種精緻點心上桌超吸睛

小孩不愛爸爸的「漫威英雄」　索爾兒子想當超人、浩克兒子最愛反派洛基

上完大號...同事神猜「衛生紙張數」！他一問傻眼：用聽的

李灝宇職業生涯首轟「爽翻天」　討教高國輝、林子偉旅美經驗

高三也能競選國會議員！南韓「破天荒」修法　被選舉人下修至滿18歲

認愛美女議員鍾沛君9個月　金曲男星年底前「加碼曝喜訊」！

20歲男「闖紅燈、超速」積欠ETC　賓士被扣！借錢火速繳清17萬

長毛黑鼠寶遇靜電睡出「一頭炸毛」　老頭造型笑翻網：眼睛在哪

政治熱門新聞

國民黨曝林靜儀拍桌影片　疑耍官威「你們當我在這幹什麼的？」

楊志良演講提朴正熙死因！高喊抓蔡英文

立院三讀性工法　產檢假、陪產假延長至7日

館長感嘆「民進黨挺不下去」：成績單都偏財團

林智堅棄選！他憂綠營誰能贏韓國瑜柯文哲？

綠營大老倒戈挺楊文科　原因藏在超過400公頃開發案

林智堅深夜長文說明「棄選大新竹」原因

將官晉升　中將4人、少將19人

黃暐瀚揭林智堅推竹竹併原因　「鄭文燦一句話，大新竹才橫空出世」

快訊／軍公教提撥退撫基金免稅　估67萬人受惠

林智堅棄選大新竹內幕曝　3大打擊腹背受敵

林智堅不選大新竹　藍議員遭打臉：被我逼到棄選

林智堅棄選「72小時風雲變色」　黨內2派系有雜音

快訊／侯友宜怒斥酒駕太多狂妄囂張　喊話加重民事、防脫產逃亡

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／瑞莎心碎首發聲！

印尼媒體報導陳松勇留遺產給看護

瑞莎遭踢爆假面具！體操女神被控斂財選手集體解約

「退房該掃光備品嗎」內行曝1物必拿！房務解密

安博盒子全面斷訊！檢聲請「網域扣押」獲准

資深狗仔曝「徐若瑄私下模樣」：很會撒嬌、放電

28歲女滑倒…「骨頭全斷插出肉」！醫看傻：都不運動

陳松勇二弟靈堂外不悅喊：亂說話

LINE免費貼圖來了！　「限時6款」一鍵領取

綜藝天王星二代家教大比拼！

大樓新保全才21歲　網見月薪全懂了

交往「信」衰變小三　李妍瑾開罵

男友搶手機聽訊息　她哭：別查了

吳宗憲「重話切割」鹿希派：滾得遠遠的

快訊／宋少卿再傳酒駕！深夜開車撞小黃遭逮

更多

最夯影音

更多
北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭

北一女「全盲學生」帶動唱跳！　全程沒中斷2分鐘影片萬人看哭
全家人過馬路...酒駕男高速衝來　死者伸手想護女兒下秒被撞飛

全家人過馬路...酒駕男高速衝來　死者伸手想護女兒下秒被撞飛

王子《全明星3》「自掏腰包拍紅隊團片」　拿假老鼠嚇女成員…艾薇：勾勾你3歲啊？

王子《全明星3》「自掏腰包拍紅隊團片」　拿假老鼠嚇女成員…艾薇：勾勾你3歲啊？

五月天阿信想當「第一個搭訕她的男人」　唱到《因為你所以我》...怪獸抱女兒現身！

五月天阿信想當「第一個搭訕她的男人」　唱到《因為你所以我》...怪獸抱女兒現身！

名車男3度酒駕撞1家4口害母慘死　警比照殺手級重刑犯「上銬+腳鐐」

名車男3度酒駕撞1家4口害母慘死　警比照殺手級重刑犯「上銬+腳鐐」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面