柯文哲釀「民主重大危機」？　北市回擊宋楚瑜：對體制有錯誤理解

▲宋楚瑜、柯文哲於2018年為「台北監督連線」同台。（資料圖／記者莊喬迪攝）

記者袁茵／台北報導

台北市議會日前表決重陽敬老金覆議案，最終以48人贊成原議案，恢復發放重陽敬老金，但台北市長柯文哲不滿，將報請行政院函告無效。過去曾擔任柯市府顧問的親民黨主席宋楚瑜認為，覆議被否決，世界民主慣例處理方式是接受或辭職；而台北市政府發言人陳智菡則回應，覆議權未過就要下台的論述，是對現行台灣民主政治體制存有錯誤理解。

宋楚瑜28日於臉書以「台灣的民主如何不死？」為題發文，他表示，台北市議會對於敬老金排不排富的問題，市議會與市政府鬧的很僵。台北市議會先表決發放不排富的敬老金，隨即北市府提出覆議，台北市議會又再度用多數票否決覆議案，結果北市府卻表示，將轉送行政院把敬老金條例函告無效，發不發敬老金還不一定。

宋楚瑜認為，「覆議被否決，當前世界民主慣例處理的方式是接受或辭職。」如果民主遊戲規則大家都遵守著走，台灣民主自然不死，但當有人走完民主的遊戲規則後，如台北市政府還硬要照自己的性子走，這才是台灣民主可能會死的重大危機。

針對宋楚瑜稱，覆議被否決，民主慣例處理方式是接受或辭職等言論，陳智菡28日晚間回應，台北市政府完全遵照現行民主制度、依法行政，任何說市長行使覆議權未過就要下台的論述，恐怕都是對現行台灣民主政治體制存有錯誤理解。

陳智菡指出，在97修憲之前，行政院長必須經由立法院同意後任命，權力來源一部分是來自於立法院，若覆議又遭三分之二多數推翻，等於是喪失立法院的支持，才有下台負責或應即接受決議的問題。

陳智菡強調，但是縣市首長權力來源是來自於民選，市長只需要對市民負責，覆議案未過，僅代表府方立場與議會不同，市長為自己的政策與理念向市民負責，不涉及下台問題。

今年79歲的親民黨主席宋楚瑜，曾於2014年獲剛當選台北市長的柯文哲邀請，擔任台北市首席市政顧問，但自柯文哲2019年成立台灣民眾黨後，加上2020總統大選提名一事，使兩人關係降溫，外傳宋楚瑜2019年甚至一度想辭掉市政顧問；而台北市政府28日向《東森新媒體ETtoday》證實，宋楚瑜已經請辭市政顧問。