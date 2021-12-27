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研究：英國一半古代基因　來源可能是法國

DNA檢測。（圖／示意圖／達志影像）

▲最新研究顯示，英國的古代基因，可能還自法國。（圖／示意圖／達志影像）

中央社巴黎23日綜合外電報導

科學家在歷來最大規模的古代DNA研究發現，大約3000年前從歐洲大陸到英國的一次大規模移民，可以解釋不列顛群島北部和南部人口之間的血統差異，且這群移民可能來自法國。

22日發表在「自然」（Nature）期刊的這項研究，也許有助解釋凱爾特語（Celtic languages）如何傳到不列顛群島（British Isles）。

法新社報導，根據先前的研究，大約4500年前生活在英國各地的人們有著相似血統。

但如今情況有變，英國南方居民與被稱為「早期歐洲農民」（Early European Farmers）的古代人口，展現出較多的遺傳相似性。

為釐清其中原因，哈佛大學遺傳學家瑞赫（David Reich）與他在美國的團隊，針對公元前1500年到公元43年遍及英格蘭和歐洲大陸大部分地區的古代DNA檢體進行定序。

由此產生的時間線顯示，3300年至2800年前湧入英格蘭的移民，其遺傳物質與來自法國的古代檢體最為相似。

英國廣播公司（BBC）報導，移民的發現有助於解釋當今英國許多人的基因構成。威爾斯和英格蘭後世人口約有一半的血統來自這些移民。

有關移民的發現可能也佐證了一種理論，即凱爾特語大約在同一時間進入英國。 瑞赫說，英格蘭南部與法國的地形名稱之間相似性，似乎也表明法國是擴張的起源。

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關鍵字：

古代基因英國法國Celtic languages

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