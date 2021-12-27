高齡者沒打疫苗「住進ICU」機率高60倍　英重症病床快被占滿

▲倫敦總計800張加護病床中，有25％至30％被新冠肺炎確診者佔據。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

英國一項最新數據顯示，在60多歲確診新冠肺炎的患者中，未接種新冠疫苗病患的重症入院率，是已接種兩劑疫苗病患的60倍，每周平均10萬人就有37.3人必須住進加護病房。

根據《鏡報》報導，英國全國加護治療審計與研究中心（ICNARC）數據顯示，在今年5月至11月間，接種完兩劑疫苗仍確診重症的60多歲病患，每周入院率約為10萬人中有0.6例：而未接種任何疫苗的比例約在每10萬人37.3例，相當於高出約60倍。

另外在50多歲和70多歲的病患中，已接種和未接種疫苗的每周平均入院率也相差近30倍；在較年輕的族群中差異較少，在30至40歲之間的差距約在10至15倍。目前英國政府正在考慮，在疫苗接種率低的地區進行家戶訪視，希望能提高整體接種率。

在Omicron病毒進入英國後，該國確診數不斷飆升，在22日通報10萬6122起病例，單日確診數首度突破10萬，創下史上新高，英格蘭過去一周平均每45人中就有一人確診。倫敦加護病房醫護人員表示，未接種疫苗的確診者，已經給加護病房帶來額外的壓力。

重症監護學會（Intensive Care Society）另一項調查發現，在16家醫院的重症病房中，有至少2/3的確診病患是沒有施打疫苗的；倫敦總計800張加護病床中，有25％至30％被新冠肺炎確診者佔據。衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）也呼籲沒打疫苗的人，「請想一下對社會的損害。」

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