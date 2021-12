屁孩對民宅亂扔鞭炮！　4歲女童睡覺「後頸被砸中」炸死畫面曝光

▲女童在家睡覺被鞭炮炸死。(圖/翻攝自Facebook)

記者李振慧/綜合報導

巴西一名14歲少年和朋友在民宅附近亂扔鞭炮,鞭炮意外從窗戶被扔進屋內,導致當時正在睡覺的4歲女童艾拉(Aylla Manuella Ribeiro da Piedade)後頸被炸受傷,送醫急救後仍不幸死亡。

事件25日下午發生在聖保羅州巴雷圖斯市(Barretos),監視器畫面中可看到,14歲少年在朋友們起鬨下,把點燃的鞭炮丟進民宅中立即逃跑。艾拉的母親發現外面有動靜前往查看時,沒想在房內睡覺的女兒慘被炸傷。

艾拉後來被送到當地醫院急救,仍於隔日凌晨2時30分被宣告身亡。事件引發憤怒民眾跑去肇事少年家放火抗議,警方表示,涉案少年知道當時有3人在屋內,可是他仍不顧其他人安危亂扔鞭炮,目前已被拘留依傷害罪接受調查。

